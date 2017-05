Moord Everink: ontkennende verdachte voor de rechter

Een rijke zakenman die in zijn eigen huis wordt gedood en de coach van een bekende tennisser als ontkennende verdachte. De moord op Koen Everink vorig jaar stond vanaf het eerste moment in de schijnwerpers.

Mark de J. (30) zit inmiddels ruim een jaar vast. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de tenniscoach Everink in de nacht van 3 maart 2016 met messteken om het leven gebracht. Mogelijk motief: een schuld die de gokverslaafde De J. bij de miljonair had. Eerder besloot een andere rechter dat hij de 24.000 euro nog openstaande lening moet betalen aan de erven van Everink.

Trauma

De twee mannen deelden niet alleen een liefde voor online gokken, maar ook voor tennis. De J. was coach van Robin Haase nadat zijn eigen tenniscarrière hem niet naar de top bracht. Everink ging regelmatig mee naar buitenlandse toernooien, waar hij allerhande klusjes deed als ballen halen, of rackets laten bespannen. Het was voor Everink een manier om zijn trauma te verwerken, zei Haase in de paar interview die hij sinds de moord gaf. Dat trauma liep de zakenman op in 2012 tijdens het feest Sensation White, waar hij in elkaar werd geslagen door kickbokser Badr Hari.

Mark de J. voelt zich tot nu toe niet gehoord in het proces en deed vorige week een wra­kings­ver­zoek tegen de on­der­zoeks­rech­ter vanwege tunnelvisie

Hari werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Everink, die zijn vermogen met name verdiende met zijn succesvolle reisbureau 'Eliza was here', was sindsdien opeens een bekende naam geworden.