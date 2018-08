Moody's slaat alarm over Turkse banken

De Turkse minister van financiën, Berat Albayrak, weet het zeker. Hij ziet geen grote risico’s voor de economie van het land, ondanks de financiële crisis die Turkije momenteel parten speelt. Dat zei hij dinsdag na een bezoek aan Frankrijk. De belangrijkste graadmeters wijzen echter in de tegenovergestelde richting. Dinsdagavond sloeg de gezaghebbende kredietbeoordelaar Moody’s alarm over de bankensector in Turkije.

Lees verder na de advertentie

De kredietbeoordelaar zegt nog minder vertrouwen dan voorheen te hebben in de Turkse banken. Volgens Moody’s is het risico op een neerwaarts scenario voor de Turkse economie de afgelopen periode gestegen. In dat scenario voorziet Moody’s grote kredietproblemen voor Turkse banken, die dan mogelijk financieringssteun van de overheid of de centrale bank nodig hebben.

Twintig banken Door de uitspraak van Albayrak en de vlak daarop volgende kredietverlaging van Moody’s daalde de waarde van de lira wederom. Voor iedere dollar moest woensdag 6,38 lira worden neergelegd, de laagste waarde van de munt sinds 15 augustus – toen deze kort rond de 7 lira per dollar schommelde. Dit jaar verloor de munt al zo’n 40 procent van zijn waarde. Moody’s verlaagde de rating voor de kredietwaardigheid van twintig Turkse financiële instellingen. Sommige waarderingen werden met twee stappen tegelijk naar beneden bijgesteld. Eerder werd de rating van Turkije zelf al verlaagd naar Ba3, dat betekent een groot risico voor beleggers. Volgens Moody’s is het risico op een neerwaarts scenario voor de Turkse economie de afgelopen periode gestegen In Turkije houden president Erdogan en minister van financiën Albayrak – de schoonzoon van Erdogan – echter vast aan de huidige groei van de Turkse economie. Ondanks diverse aanwijzingen dat de Turkse economie in zwaar weer terecht gaat komen, staat wil de regering in Ankara geen afdoende maatregelen treffen om de valutacrisis en daarmee gepaard gaande inflatie te stutten. Een verhoging van de rente, door economen in eigen- en buitenland gezien als een noodzakelijke maatregel, is voor Erdogan onbespreekbaar. Ondertussen zucht Turkije, door de goedkope koers van de lira, onder de honderden miljarden aan leningen in buitenlandse valuta. Aflossing en rente is in korte tijd zo duur geworden dat die leningen als een molensteen om de nek van de Turkse economie hangen.