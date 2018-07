Mollema slachtoffer van dadendrang Sky-ploeg

Er was een studie te maken van de manier waarop Bauke Mollema uitfietste na de tiende etappe in de Tour de France. Ergens op een parkeerterrein in Le Grand Bornand ging hij zitten op zijn fiets, begon te trappen, en schakelde. En schakelde. En schakelde. Tussen binnen- en buitenblad, tussen groot en klein. Hij ging staan, vijf seconden. Ging zitten. Schakelde weer. Ging staan, en weer zitten. Rekte zich uit, pufte, en was klaar.

Op die manier constant wisselen van positie was ook hoe Mollema de rit was doorgekomen. De grote bloeduitstorting op zijn rug, opgelopen in de kasseienrit van zondag, deed pijn. Hij voelde zijn rug constant, zeker als hij even moest sprinten, en probeerde dat te ontlasten door te schuiven op het zadel of soms wat te rekken. Halverwege had hij het echt zwaar en moest hij twee tabletten paracetamol slikken. "Dat hielp iets, maar het is natuurlijk geen wondermiddel."

Sky deed Mollema de das om Door die pijn kon Mollema uiteindelijk niet volgen toen er werd aangevallen op de laatste klim van de dag, vijfhonderd meter voordat de afdaling naar de finish begon. Hij kwam binnen met 51 seconden achterstand op de andere favorieten, en op 4.14 van winnaar en vroege vluchter Julian Alaphilippe. Niet fijn om de eerste Alpenrit zo af te sluiten. Vond hij zelf ook. Helemaal omdat hij een van de weinige klassementsrenners was die tijd verloren. Niet alleen door zijn blessure, ook de op kop van het peloton rijdende Sky-ploeg had hem vakkundig de das omgedaan. "Ik voelde al dat ik aan mijn limiet zat." Mollema werd zo ook slachtoffer van een typisch staaltje Sky-dominantie. Ziet het team bergen, dan worden de ploegmaten van Chris Froome een voor een opgetrommeld en aan het werk gezet. Luke Rowe, Gianni Moscon, Michal Kwiatkowski, Wout Poels en Egan Bernal; allemaal reden ze een afgesproken aantal kilometers op kop. Jonathan Castroviejo had ook in die trein moeten zitten, maar die gaf zijn wiel af toen Froome op het gravelpad halverwege de etappe een lekke band kreeg. Geraint Thomas, ook een klassementsman, werd nog achter de hand gehouden.

Typische Sky-dominantie Team Sky toonde zo opnieuw de dominantie die de ploeg al jaren achtereen kenmerkt. Dat zag ook Tom Dumoulin, die een groot deel van de dag naar een paar 'Sky-konten' had gekeken, maar wel in de favorietengroep eindigde. Hij wilde op zich best aanvallen, maar stelde dat Sky én de tegenwind dat hadden verhinderd. Demarreren was leuk geweest, maar ook zinloos als er vijf Sky-renners achter je aan rijden. De renners met de afbeelding van een orka op de rug legden gisteren eigenlijk de koers lam. Telkens versnelden ze, en zeker de laatste twee beklimmingen ging het zo hard dat ontsnappen vrijwel onmogelijk was. Dumoulin: "Als Sky zo'n tempo rijdt, kun je iets versnellen voordat je weer wordt teruggepakt. Dan word je vervolgens gelost vanwege die inspanning. Daar is iedereen bang voor." Team Sky toonde zo opnieuw de dominantie die de ploeg al jaren achtereen kenmerkt Hoe valt zo'n tactiek te bestrijden? Dumoulin weet dat het 'heel moeilijk gaat worden'. De concurrentie binnen het peloton heeft na een aantal jaren nog steeds geen antwoord. Maar uiteindelijk zijn het toch de benen die bepalen. En Sky heeft nu eenmaal meer renners met de beste benen. Dumoulin verwacht vandaag, als de finish bergop is, grotere verschillen. Dat is dan weer slecht nieuws voor Mollema, die nog steeds met zijn rug kwakkelt. De kopman van Trek-Segafredo vond het te vroeg om conclusies aan zijn verlies te verbinden. "Bij zo'n blessure zou het de komende dagen wat beter moeten kunnen gaan." Maar hij weet ook: in het gevecht tussen zoveel klassementsrenners telt elke seconde. Helemaal als de Sky-trein aanvallen onmogelijk blijft maken.

Groenewegen houdt 33 seconden over Dylan Groenewegen bleef gisteren samen met zijn ploeggenoten Timo Roosen en Amund Grondahl Jansen net binnen de tijdslimiet. Ze finishten 33 seconden voor het verstrijken van die limiet in Le Grand Bornand. Groenewegen, die last van zijn knie had, en zijn ploeggenoten zaten onder anderen bij sprinters als Marcel Kittel en Mark Cavendish. "Die laatste had nog twee ploegmaats bij zich. Het was eigenlijk een best gezellige groep." De groep dacht dat ze veertig minuten na de winnaar mochten finishen, maar uiteindelijk kregen ze te horen dat ze toch even moesten doorrijden. "Toen zijn we maar vol gas de berg af gegaan."

