Mollema's opofferingen betalen zich uit

Zo ontspannen als gisteren, zittend op de bovenbuis van zijn rode Trek, heeft Bauke Mollema zich lange tijd niet gevoeld. Hij waagt zich niet aan een vergelijking met de Tour de France, maar de Giro doet hem zichtbaar goed. "Ik voel me hier lekker."

De 30-jarige Nederlander deelt in Forli in alle gemoedelijkheid handtekeningen uit aan bewonderaars, jong en oud. Iedereen neemt de tijd voor iedereen, voor verschillen is even geen plek in Forli.

Mollema is kort op en neer gereden naar de start voor een podiumpraatje en zijn krabbel op het wedstrijdblad. Op niet tekenen staat een boete. Vroeger was dat geen verplichting, maar wedstrijdorganisaties zien tegenwoordig graag dat coureurs zich tonen aan het publiek. Of dat echt noodzakelijk is, mag je je afvragen. In Italië herkennen ze een coureur van 50 meter afstand. Kom daar maar eens om in Frankrijk bijvoorbeeld.

De enige overeenkomst tussen Giro en Tour is dat ze ook hier struikelen over zijn onuitspreekbare voor- en achternaam, lacht Mollema. Dat heeft wellicht ook te maken met zijn lange absentie in de Ronde van Italië. Dit is pas zijn tweede Giro. Mollema werd in 2010 twaalfde. Zijn beste ritresultaat als 23-jarige debutant bij de Raboploeg destijds was een zevende plek in de veertiende etappe.

Dit is wel de plek waarop ik gerekend heb Bauke Mollema

Overigens is opmerkelijk aan die editie dat de klassementsrenners van toen, Nibali, Basso, wijlen Scarponi, Evans en Vinokourov zich tot dan toe schuil hielden. De honderdste Giro is een heel ander verhaal. Daar kwamen de kwaliteitscoureurs in de eerste week al bovendrijven. Met inbegrip van Mollema.

Hij is, hoe kan het ook anders met een derde plek, tevreden met zijn optreden na anderhalve week. "Mijn doel vooraf was met de besten meedoen. Dus ik ben niet verrast dat ik nu uitzicht heb op het podium. Dit is wel de plek waarop ik gerekend heb."

Opofferingen Daartoe beulde hij zichzelf af een paar maanden geleden, tijdens lange monotone dagen op de Canarische Eilanden. Op El Teide precies gezegd, een uitgebluste vulkaan op Tenerife die sinds Team Sky daar de formule vond voor succes, door anderen met wisselend succes wordt gekopieerd. Hoogtemeters en een aangenaam klimaat wanneer de rest van Europa nog kreunt onder de regen en kou, vormden Mollema's hoofdbestandsdeel in zijn voorbereiding op deze Giro. Hij heeft de Italiaanse ronde dit jaar tot zijn doel gebombardeerd. Daar hoort een serieuze voorbereiding bij. Want voor vertier moet je niet zijn op dit deel van Tenerife. Het is op El Teide ontberingen lijden. Zijn opofferingen betalen zich uit, blikt hij terug onder de ruisende bladeren van de platanen in Forli. "Dumoulin staat dan wel ruim voor, maar de rest, Nibali, Quintana en Pinot zitten bij mij in de buurt. Ik wil maar zeggen dat ik hoopvol ben over de komende etappes." Toen hij anderhalve week geleden op Sardinië aan de Giro begon, tastte Mollema heel eerlijk gezegd in het duister over het nettoresultaat van zijn hoogtestage. Trainen is één, koersen is toch nog iets anders. "In de aanloop sloop er wat nervositeit binnen. Ik had lange tijd geen wedstrijden meer gereden." Zes weken zonder koers om precies te zijn. Mollema: "Ik had er rekening mee gehouden dat ik iets minder zou beginnen dan eindigen. Blijkbaar pak ik het nu toch ergens heel goed aan". Vertrouwen heb ik wel. Ik hoop vooral dat ik geen mindere dag heb Bauke Mollema De Groninger en grootspraak zijn geen vrienden van elkaar. Als de loodzware etappes ter sprake komen in de Alpen en Dolomieten blijkt eens te meer zijn voorliefde voor terughoudend. "Vertrouwen heb ik wel. Ik hoop vooral dat ik geen mindere dag heb." En als dat wel gebeurt? Mollema doet er het zwijgen toe. Het is hem meer dan eens overkomen, wil hij maar zeggen. Voor Tom Dumoulin begint na vandaag de week van de waarheid. © AFP

Dumoulin buigt de Giro-regels waar nodig Tom Dumoulin maakt als rozetruidrager van de nood maar een deugd. Duurt het wachten op de podiumceremonie hem te lang? Dan doet Dumoulin achter de tenten bij de finish in Reggio Emilia op een hometrainer maar zijn afkoeling. En terwijl je interviews geeft kun je prima je quinoa met broccoli en tomaten naar binnen lepelen. De Giro-organisatie vindt het prima dat de Nederlander improviseert en waar nodig de regels wat buigt. Ook de persconferentie na afloop is op verzoek van de klassementsleider afgezegd, zodat hij snel naar zijn hotel kan voor de massage. De etappe gisteren had dan ook uit publicitair oogpunt weinig te bieden. De aangekondigde sprint werd gewonnen door de Colombiaanse sprinter Gaviria. Het was zijn derde in deze Ronde van Italië. Voor Dumoulin en zijn ploeg Sunweb was het vooral een dag om zonder kleerscheuren door te komen, erkende hij na afloop. "In zo'n etappe als vandaag staat er niet veel druk op. Alleen in de finale. Ik kijk dan ook niet bepaald uit naar dit soort ritten. Ik ben blij dat het gedaan is." Vandaag krijgt Dumoulin nog een vlakke rit te trotseren. De laatste deze Giro. Daarna komt de week van de waarheid. "Dan ben ik tenminste weer scherp."

Uitslag Twaalfde rit, 229 km 1. Gaviria (Col) 5.18.55 2. Mareczko (Ita) z.t. 3. Bennett (Ier) 4. Bauhaus (Dui) 5. Richeze (Arg) 20. Nibali (Ita) op 0.06 23. Quintana (Col) 38. Mollema (Ned) 39. Dumoulin (Ned)

Algemeen klassement 1. Dumoulin 52.41.08 2. Quintana op 2.23 3. Mollema 2.38 4. Pinot 2.40 5. Nibali 2.47 12. Kruiswijk 6.07

