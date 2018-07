Mollema: Ik heb me weleens beter gevoeld, het wordt overleven

Bauke Mollema was vandaag als een oude man uit bed gekomen in Aix-les-Bains, de stad waar zijn team Trek tijdens de rustdag van de Tour vertoeft. Sterker nog, hij kon amper opstaan. Een grote bloeduitstorting maakte de nacht voor hem kort en vervelend. Een kassei doet nogal pijn, zeker als je erop valt, zoals Mollema zondag vroeg in de kasseienrit deed. “Ik heb me echt weleens beter gevoeld.”

De kopman van Trek kwam zo met een hoofd vol zorgen aan in de Alpen, waar dinsdag de eerste rit van een drieluik door de bergen start. En dat terwijl hij er helemaal niet slecht voor staat: op dit moment is hij de beste Nederlander in het klassement, op een veertiende plaats. Zijn achterstand op leider Greg Van Avermaet is 1.58 minuut.

Tot zondag ging de Tour bovendien zoals hij wilde. In de ploegentijdrit verloor hij iets te veel misschien, maar dat bleef bij seconden. Hij reed wel met de besten mee omhoog op de ‘niet extreem bijzondere’ côte de Mûr de Bretagne.

Nee, de val zondag was misschien het enige dat misging voor Mollema, ook al verloor hij uiteindelijk geen tijd. Maar dat was dus wel een vervelende tegenslag. Na de finish wist hij al meteen dat het een moeilijke nacht zou worden. De rug werd gelijk stijf, ondanks ‘gedoe met ijs’ om de bloeduitstorting zo klein mogelijk te houden.

Gaat ‘de rug’ uitmaken voor Mollema in de bergen die komen? Misschien wel, zei hij vandaag bij de persconferentie van zijn ploeg. Staan op de pedalen doet zeer, en ook als hij wil aanzetten heeft hij last. De bloeduitstorting is ‘flink’, in zijn woorden, en het zal nog wel een paar dagen duren voordat die weg is. Zijn tactiek zal in ieder geval simpel zijn: “Het wordt overleven”.

Team Sky gaat namelijk voor het eerst echt het tempo omhooggooien, verwacht hij. Precies zoals dat de laatste jaren wel vaker is gedaan. Het is dan niet aan hem om aan te vallen. Vanwege zijn rug, maar ook omdat er andere blokken zijn die veel sterker ogen. Het drietal van Movistar (Mikel Landa, Alejandro Valverde en Nairo Quintana) zal wel iets gaan proberen, verwacht hij.

Aan het woord was een man vol twijfels. Een korte vraag dan aan ploegleider Steven de Jongh. Is het echt zo erg gesteld met Mollema? “Neeeeeee joh. Het komt wel goed. Alleen hem een trap onder zijn kont geven is niet zo handig nu.”

In die minuten merkte hij dat zijn zit veranderde. Hij compenseerde naar zijn zin te veel. Maakt hij zich daarom zorgen voor de komende dagen? “Een beetje wel ja.” Het was hopen dat de osteopaat en masseur hem nog konden helpen.

Mollema ging vandaag de laatste vijftig kilometer van de etappe van dinsdag verkennen. Die gaan over twee steile klimmen, zag hij. “Een mooi parcours. Sommige Nederlanders die zelf aan het fietsen waren haakten even aan. Maar wij fietsten langzaam dus dat was prima. Ik heb even vijf minuten hard gereden.”

De grote vraag is hoe Mollema zich op de fiets gaat bewegen. Met een blessure is het grootste gevaar dat je op een andere manier gaat zitten, zei hij. Nu is Mollema niet de stijlvolste renner, hij beweegt veel tijdens het trappen, maar het werkt wel voor hem. Een andere houding kan tot een kettingreactie van fysieke problemen leiden.

Dumoulin: ‘Wij kunnen verder komen dan iedereen denkt’

Met de favorieten voor de Tourzege zo dicht op elkaar waarschuwt Tom Dumoulin alvast: het kan saai worden in de bergen.

Als hij de kans ziet, dan wil Tom Dumoulin zeker aanvallen in de bergen. Dat zegt hij altijd, dus ook op zijn persconferentie tijdens de rustdag. Maar je moet het ook maar kunnen.

Dumoulin heeft het idee dat hij zo’n aanval wel aankan. Het waren negen stressvolle dagen tot nu toe, maar hij had vandaag niet het idee dat de eerste week hem fysiek had uitgeput. De nummer twee uit de afgelopen Ronde van Italië voelt zich deze Tour in ieder geval ‘heel goed’. Toch is over vorm niets te zeggen, vond hij. Een eerste berg kan dat verschil wel al weergeven, drie dagen in de Alpen helemaal.

Vandaag was er van stress helemaal niets te merken. Het ging er gezellig aan toe in het Ibis-hotel aan de voet van de Alpen waar Dumoulin en zijn ploeg Sunweb verblijven, met onder meer de kinderen van Laurens ten Dam die zich vrolijk lachend van zwembad naar kinderhoek bewogen. Dumoulin deed heel weinig. Hij fietste slechts een klein rondje. “Daarvoor is het ook een rustdag.”

Renners die lijden op de stenen, kunnen vliegen in de bergen

Hij moest nog wel even wat vragen van journalisten beantwoorden. Dumoulin begon zijn persconferentie zelf maar, omdat er geen persman was om de vragen te coördineren. Het was niet het sprankelendste persmoment uit zijn carrière. Ja, hij staat vijftiende in het klassement, een plekje achter Bauke Mollema. Ja, daar moet hij het mee doen. Ja, daar is hij op zich blij mee.

Hij was in ieder geval ook blij dat hij zondag in de kasseienrit de enige klassementsman was die een ‘positief verschil’ wilde creëren. “Ik denk dat 90 procent van de klassementsrenners blij was dat ze geen tijd verloren. Ik heb nog geprobeerd tijd te pakken. Maar ook hier: renners die lijden op de stenen, kunnen vliegen in de bergen.”

Zondag nog was Dumoulin teleurgesteld in de geringe verschillen die de kasseienrit bracht, ook al was het op de weg naar Roubaix de hele rit chaos. Die teleurstelling zat er een dag later nog steeds in. De favorieten voor de Tourzege zitten allemaal op 1.40 minuut van elkaar. “Dat kan zorgen voor spanning, of niet”, zei Dumoulin.

Het kleine verschil tussen de klassementsrenners is volgens hem misschien zelfs een nadeel. “Er is nu niemand die meteen een ‘all-out-aanval’ moet riskeren op de eerste berg. Dan gaan er ook in de bergen renners rijden om geen tijd te verliezen.” Met andere woorden: dan kan het saai worden.

Natuurlijk heeft ook Dumoulin door dat Team Sky in potentie een van de sterkste ploegen heeft van het peloton en dat het heel moeilijk is om die ploeg uit elkaar te spelen. Maar aan zijn team hoeft het niet te liggen, vond hij. “Wij kunnen verder komen dan iedereen denkt. Dat hebben we in de Giro al twee keer laten zien.”

Toch is het de vraag of Dumoulin als eerste gaat aanvallen. De enigen die vooralsnog op ruimere achterstand staan: Nairo Quintana en Rigoberto Uran. Maar los van die namen, is een aanval op de eerste dag na de rustdag verstandig? Dumoulin: “Dat is wel een grote gok. Je kan dat gaan bekopen in de ritten daarna.”

Behalve dus als zich een goede kans voordoet. Dan is Dumoulin er heel graag bij. “Dan is het zeker niet riskant.”