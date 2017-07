Mogelijk meineed bij parlementair verhoor over Panama Papers

Woensdag presenteerde de ondervragingscommissie onder leiding van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zijn bevindingen. De commissie was ingesteld naar aanleiding van de publicaties over de zogeheten Panama Papers, ofwel de gelekte administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. De commissie wilde weten hoe mensen met hulp van dat kantoor geld uit Nederland naar belastingparadijzen sluizen, en de rol van Nederland als draaischijf voor buitenlandse tegoeden onderzoeken.

Poelen ontkent in het verhoor dat Infintax de vaste partner in Nederland is van Mossack Fonseca. Maar in de Panama Papers is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de beide bedrijven te vinden. Daarin staat dat vanaf 28 augustus 2014 Infintax geldt als de officiële partner in Nederland voor Mossack Fonseca. Ook de voormalige zakenpartner van Poelen bij Infintax, Michael van Beest, bevestigt dit tegenover Trouw en het FD.

Onzin

Van Beest, die eerder 50 procent van de aandelen in Infintax bezat, wijst op meerdere onjuistheden in het verhoor van Poelen voor de commissie. De claim van Poelen dat Infintax nauwelijks met Mossack Fonseca (MF) heeft samengewerkt noemt hij ‘onzin’. “MF was betrokken bij circa 55-65 structuren waar Infintax ook bij was betrokken”, aldus Van Beest. Poelen stelde bij de commissie dat het er slechts acht waren.

Volgens Poelen was hij nauwelijks betrokken geweest bij de samenwerking met Mossack Fonseca, die voornamelijk zou lopen via Van Beest. De naam van Poelen komt echter ruim 600 keer voor in de Panama Papers – in mails, contracten of oprichtingsakten van rechtspersonen voor de klanten van Infintax. Zijn toenmalig zakenpartner stelt: “de heer Poelen werd op de hoogte gehouden van transacties, had toegang tot alle dossiers en was mede-directeur van alle doelvennootschappen.”

“Daarnaast zijn wij ook veel tijd kwijt geweest met het organiseren van business trips samen met MF en het uitwerken van potentiële cases die via MF binnenkwamen”, aldus Van Beest. “We hebben ook voor zowel kortere als langere tijd medewerkers van MF op het kantoor van Infintax mogen verwelkomen die een soort stage kwamen lopen.” In de Panama Papers is een medewerker van Mossack Fonseca te vinden die een mailadres krijgt dat eindigt op @infintax.com. Hij wordt door Infintax voor drie maanden ondergebracht in een appartement in Amsterdam-West.