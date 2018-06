Moeten ouders buikpijn serieus nemen, zelfs al doet een kleuter alsof?

Een meisje van vier, bijna vijf, klaagt op school of de opvang wel eens over buikpijn. "Wij worden dan gebeld dat ze zich niet lekker voelt en of we haar kunnen ophalen", schrijft haar moeder. Nu zijn die buikklachten er vaak op momenten dat andere kinderen ziek naar huis zijn gegaan, of dat andere ouders de juf erop wijzen dat hun kind niet fit is en dat ze moeten bellen als het niet gaat. "Onze dochter is een slimme tante, zij denkt natuurlijk: 'mooi, als je ziek bent, komen je ouders je halen'. We zijn er een paar keer ingetrapt, maar geven nu vaker te kennen aan school en opvang dat we alleen komen als het echt niet gaat. Hoe maken we onze theatrale kleuter duidelijk dat ze niet moet doen alsof?"

Lastig te duiden

Heeft een kind verhoging en is het lusteloos, dan is het duidelijk. "Koorts liegt niet", zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Maar buikpijn is lastig te duiden. "Het kan best zijn zoals de ouders inschatten: het meisje ziet dat een ander kind naar huis gaat, en wil dat ook. Kleine kinderen denken vooral aan de eigen behoeftebevrediging." En het geweten is bij kleuters volgens de hem nog niet heel erg ontwikkeld. "Ze denkt in ieder geval niet: vervelend voor mama dat zij helemaal van haar werk moet komen."

In de buik wordt meer verwerkt dan voedsel alleen Kinderarts Judith Deckers-Kocken

Op school of bij de crèche kunnen ze proberen haar op andere gedachten te brengen. Met een spelletje, of door een verhaaltje te vertellen. "De aandacht van kleuters is snel afgeleid. Alleen als dit meisje echt pijn heeft zal ze zich niet laten verleiden." Toch moet moeder ook proberen te achterhalen of er niet meer schuilgaat achter die buikpijn, zegt Pont: "De meeste jonge kinderen vinden het leuk op de opvang en op school".

Psychotherapeut Susan Bögels ziet een patroon. "Als het vooral gebeurt als andere kinderen worden opgehaald, dan lijkt me dat het meisje ook het liefste thuis wil zijn." Ze vindt dat moeder het helemaal niet moet hebben over echt of niet echt. "Alle pijn is echt."