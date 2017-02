Moeten die multifocale glazen echt zo duur zijn?

De prijs van brillenglazen hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld van de heersende mode

Lees verder na de advertentie

Zo werd hem verteld dat hij meer moest neertellen voor zijn multifocale bril omdat hij een ‘breed leesgedeelte’ wilde, ofwel: een groot deel van zijn brillenglas dat geschikt is om de krant of een boek te lezen.

Klopt dat, is het ene multifocale glas inderdaad het andere niet? En rechtvaardigt dat dat de goedkoopste glazen 30 en de duurste 500 euro per stuk kosten?

Multifocale glazen zijn een wereld op zich, zegt Theo Blom. Hij is docent aan de opleiding optometrie aan de Hogeschool van Utrecht en hij begint met een disclaimer: hij is geen expert in het maken van brillenglazen of in de totstandkoming van de prijs die erop wordt geplakt. Die kennis zit bij de fabrikanten en verkopers.

Maar hij heeft er wel ideeën over. Zo maakt het uit waar het glas wordt geproduceerd, zegt Blom. Gebeurt dat in ‘landen waar kledingfabrikanten ook een grote voorkeur voor hebben’ - lees: een Aziatisch lagelonenland als India - dan zullen de glazen goedkoper zijn dan wanneer ze in Europa of de Verenigde Staten worden gemaakt.

Mode verandert Ander punt: multifocale glazen zijn er in verschillende generaties. “De oudste stammen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw.” Die glazen hadden smalle leesdelen, er paste ongeveer een halve krantenkolom in. En er zat nogal wat vertekening met name in de onderste helft van het glas. Brillen met multifocaal glas moesten hoog zijn in die tijd, aldus Blom, omdat de afstand tussen vertedeel en leesdeel zo’n 16 millimeter bedroeg. “In de mode van destijds, met ultragrote glazen, was dat geen probleem. Nu wordt dit type glazen, naar mijn weten, alleen nog in ontwikkelingslanden gemaakt.” De mode veranderde, het publiek vroeg om smalle glazen. Dus ontwikkelden fabrikanten glas waarin het verte- en het leesdeel dichterbij elkaar kwamen, minder dan 10 millimeter, zegt Blom. En brildragers vroegen om bredere leesdelen, waar minstens een hele krantenkolom in past. Fabrikanten voorzien in die steeds veranderende behoeftes en de klant betaalt voor de ontwikkelingskosten. Fabrikanten voorzien in die steeds veranderende behoeftes van de klant “Ook mensen met ‘moeilijke ogen’, met cilinders en/of prisma’s in de glazen, wilden een multifocale bril”, vervolgt hij. Dat type glazen moet individueel worden gemaakt en kan niet in grote hoeveelheden aan de lopende band worden geproduceerd. Dus betaalt de klant meer. Nog een prijsopdrijver: consumenten willen minder lang op hun bril wachten. “Minder dan een week is nu bijna standaard en dat vraagt om snellere logistiek en snellere productie.”

Toeters en bellen Tenslotte is de vraag naar toeters en bellen toegenomen, aldus Blom. “Ontspiegelde glazen zijn niet goed genoeg meer, dat is superontspiegeling geworden.” Dus krijgen glazen niet één anti-reflexcoating, nee dat proces wordt vier of vijf keer herhaald, zegt Blom, “waarbij steeds een ander aantal golflengtes uit de reflectie wordt verwijderd”. Brildragers hebben de keuze uit verschillende brekingsindexen, ofwel de dikte van hun glas. Blanke glazen zijn vervangen door glazen in ieder mogelijke tint. “Al die keuzes maken dat glazen individueel moeten worden geproduceerd.” “Nogmaals, ik weet niet hoe de prijsvorming van brillenglazen precies tot stand komt, maar ik kan me voorstellen dat wie een simpele sterkte in brillenglazen heeft, wie het niet uitmaakt onder welke omstandigheden zijn bril wordt geproduceerd, wie toeters en bellen overbodig vindt, wie geen moeite heeft met een smal leesdeel, wie iets dikkere glazen geen probleem vindt en wie iets meer geduld kan opbrengen, een heel goedkope bril kan vinden.” Zelf een vraag stellen? Mail naar gezondheid@trouw.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.