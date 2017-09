Moet kunnen, filmen in de kleedkamer

Het had ook wel wat onhandigs, Gullits beelden van vermoeide spelers en zijn analyse van wat een 'fantastische wedstrijd was geweest'. Hij had beter kunnen nadenken.

Het had iets amateuristisch, maar er zit veel achter. Het is de strijd tussen de vermarketing van de voetballer en de aloude, ongeschreven regels van de voetbalsport. Gullit wilde dienstig zijn aan zijn fans, ruim dertigduizend.

De Braziliaanse voetbalster Neymar laat zijn miljoen volgers met plezier filmpjes van hemzelf in de kleedkamer zien als hij op een tafeltje samen met Dani Alves, Marcélo en Thiago Silva een potje voetbaltennis speelt.

Dat soort zaken vindt Thomas Müller maar niets. De aanvaller van Bayern München hoopt al jaren met pensioen te zijn als er camera's in de kleedkamer worden toegelaten, liet hij zich deze zomer ontvallen. Allemaal omdat de voetballers van nu in zijn ogen 'commerciële goederen' zijn geworden. Neymar weet dondersgoed dat hij een merk is geworden, zeker nu hij voor 220 miljoen euro is verkocht aan Paris Saint Germain.

Is het nu zo erg om af en toe ook iets te delen vanuit het 'on­be­reik­ba­re'?

Müller, die ook bekendstaat om zijn grappen, vertegenwoordigt nog een groot deel van de voetbalwereld. In de ophef rond Gullit zou hij de Dick Advocaat zijn, die zijn assistent in een goed gesprek de les las. Want de kleedkamer, dat is heilige grond.

Maar is het nu zo erg om af en toe ook iets te delen vanuit het 'onbereikbare'? Een goede mediastrateeg kan kijken wat wel en niet werkt op sociale media. Iemand die denkt in zogenoemde Snapchat-tijd. Dus geen interviews meer van tien minuten, maar berichten van maximaal tien seconden. Al laat je er een of twee van het team vloggen, zoals bijvoorbeeld Laurens ten Dam en Ramon Sinkeldam deden in de Tour de France. Op die manier bereik je miljoenen volgers.

Extra content geven werkt, bleek in februari uit onderzoek van sportmarketingbureau Nielsen. Instagram en Snapchat zijn goudmijnen voor liefhebbers én nu voor sponsors. Want, zo oordeelt Nielsen, het bieden van exclusieve beelden maakt de toewijding van fans groter.

Natuurlijk is het niet slim te filmen net op het moment dat er iets belangrijks wordt gezegd. Dat merkte American Footballspeler Antonio Brown, die vorig jaar live ging en een speech van zijn coach vastlegde. In die speech werden de komende tegenstanders nogal onheus bejegend.

Het kan geen kwaad om ook als voetballers na te denken over nieuwe manieren van verslaglegging

Ook moet heel duidelijk zijn wanneer iets wordt gemaakt. Ajax-keeper Andrey Onana leek een snapchat van zichzelf te maken in de rust van de Europa League-wedstrijd tegen Standard Luik. Het zweet stond nog op zijn voorhoofd. Het kwam hem op veel vragen te staan.

In het filmpje van Gullit was van dat soort ophef geen sprake. Spelers bekeken hun telefoon, Vincent Janssen liep naar de douche en Jasper Cillessen keek doelloos voor zich uit. Niets spannends, inderdaad. Maar ook niks verkeerds.

Het kan geen kwaad om ook als voetballers na te denken over nieuwe manieren van verslaglegging. Het extreme idee: spreek af dat de camera's altijd en overal draaien.

In het American Football gebeurt dat met de serie Hard Knocks, waarbij een team gedurende de gehele voorbereiding wordt gevolgd. Dus óók op moeilijke momenten, als er bijvoorbeeld mensen worden ontslagen. Reality-tv met Gullit en Oranje. Zou u zin hebben in elke week een 'fantastic game'?

