Moet ik mij zorgen maken als mijn zoon een pop wil roosteren?

Zoon van acht was bij oma in de tuin aan het spelen en had in z'n eentje een spel bedacht, zo schrijft een moeder. "Hij was de jager en had een baby gevangen (een pop) en wilde die roosteren aan een stok boven het vuur (dat was de vuurkorf). Mijn moeder en zussen waren geschokt en vonden dat ik dit moest verbieden. Ze namen zelfs het woord psychopaat in de mond."

Lees verder na de advertentie

De maatschappij bedeelt jongens die stoere rol misschien wel toe, maar gedrag wordt ook bepaald door le­vens­om­stan­dig­he­den door de eeuwen heen Kinder- en jeugdpsycholoog Ger Ramakers

Enge computerspellen Moeder zelf ziet er geen kwaad in. Zoon heeft misschien wel eens een spin doodgetrapt, maar nog nooit gevochten. Hij speelt geen enge computerspellen, alleen Minecraft, en mag op Netflix alleen dingen kijken die geschikt zijn voor zijn leeftijd. Hij speelt veel buiten, bouwt hutten en gaat vissen met de buurjongens. "Gewoon een lief en grappig kind met een enorme fantasie." De vuurkorf was trouwens uit. Jeroen de Jong, vadercoach en liefhebber van vuurtjes stoken, vraagt zich af wat het probleem is. "Dat ie een pop roostert, of dat anderen er commentaar op hebben?" Betere stuurlui zijn er altijd wel, zegt hij. "Soms zijn opmerkingen van omstanders handig als een soort check. Wat vind ik hier zelf eigenlijk van. Maar het klinkt alsof deze moeder goed kan inschatten hoe haar zoon in elkaar steekt."

Stoere spelletjes Ger Ramakers is kinder- en jeugdpsycholoog, en gespecialiseerd in het vaststellen - of uitsluiten - van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Hij heeft veel spelobservaties gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. In dat zogenaamde 'longitudinaal onderzoek' volgt hij de ontwikkeling van een grote groep kinderen vanaf hun eerste jaar. De kinderen zijn inmiddels al tien. Als het kind waarover moeder schrijft een meisje was geweest, had hij zich er meer over verbaasd. Maar jongens neigen vanaf een jaar of zeven nu eenmaal naar stoere spelletjes. Ze zijn gek op messen, geweren en pijlen. Het is lastig aan te geven waar het vandaan komt, maar volgens Ramakers is die fascinatie zowel cultureel als biologisch te verklaren. "De maatschappij bedeelt jongens die stoere rol misschien wel toe, maar gedrag wordt ook bepaald door levensomstandigheden door de eeuwen heen. In wezen verschilt een modern brein niet erg van dat van een kind dat vijfduizend jaar geleden werd geboren. Evolutionair hebben we meegekregen dat we soms moeten vechten om te overleven."

Banaan Praktijkvader De Jong vindt het wel mooi dat jonge kinderen nog zo op kunnen gaan in hun spel. "Als het zijn eigen pop is, en het is niet gevaarlijk, dan heeft niemand daar toch last van?" Volgens Ger Ramakers zijn fantasiespellen ook belangrijk. "Dat kinderen rollenspellen doen, dingen uitbeelden en bijvoorbeeld een banaan gebruiken bij gebrek aan een pistool, geeft aan dat ze symbolisch kunnen denken. Als ze met poppen spelen, bootsen ze volwassen gedrag na. Dat is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling." Maar zou het dan niet beter zijn als deze jongen poppen in een bedje legt, in plaats van in een vuurkorf? "Doorgaans kan een kind van acht heel goed onderscheid maken tussen werkelijkheid en fantasie", zegt de psycholoog. Verbieden is niet aan de orde. Dan geef je direct de indruk dat hij met iets fouts bezig is Kinder- en jeugdpsycholoog Ger Ramakers

Vragen stellen Jeroen de Jong zou de jongen er gewoon naar vragen. "Het is leuk om te horen wat hij heeft bedacht. " Kijken naar spel van kinderen is een goede manier om gedrag te observeren, zegt ook Ger Ramakers. Vragen stellen is al lastiger, omdat een kind het snel doorheeft als er een waardeoordeel achter zit. "Je moet vooral luisteren en meegaan in zijn gesprek." Verbieden is niet aan de orde. "Dan geef je direct de indruk dat hij met iets fouts bezig is."