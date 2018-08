Moet ik mij wagen aan een moderne aderlating?

Afgelopen week kwam wet cupping in het nieuws, een alternatieve geneeswijze die lijkt op het middeleeuwse bloedvloeien. Een therapeut maakt een snee, plaatst een klein kopje op de huid, trekt die vacuüm en het bloed stroomt.

De methode, ook wel hijama genoemd, wordt op steeds meer plekken in Amsterdam aangeboden, schreef Het Parool. Ieder stadsdeel heeft z'n eigen therapeut. Een lezer vraagt zich af wat hij hiervan moet denken: een verfrissende herintrede van een aloude methode, of is het gevaarlijk?

"Wet cupping is afkomstig uit de Chinese traditionele geneeskunde. Het idee is dat je daarmee onderhuids opgehoopte gifstoffen kunt verwijderen. Mensen zien het als een religieuze manier om jezelf te zuiveren", zegt Christa van Dijk, teamleider en deskundige infectiepreventie bij de Amsterdamse GGD.

De techniek wordt gebruikt in Azië en het Midden-Oosten voor de behandeling van diverse pijnklachten, huidaandoeningen en hoofdpijn, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hijama is afgeleid van het Arabische woord voor zuigen.

Profeet Mohammed

Volgens de islamtische overlevering, zou profeet Mohammed zelf hijama hebben ondergaan. In de Hadith (de verzameling van uitspraken die aan hem worden toegeschreven) zegt hij dat wie een aderlating op de 17de, 19de of 21ste dag van een islamitische maand doet, genezen wordt van iedere ziekte.

Al in 2015 werd cupping een hype onder moslims, die blijkbaar heeft geresulteerd in een toename van het aantal aanbieders. Bezorgde Kamerleden stelden een paar jaar geleden vragen over de methode: zij wilden een groot onderzoek, wat er niet is gekomen. Wel hebben de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd, de GGD en het RIVM zich in het verschijnsel verdiept. Het is dus op de radar. Ook is er een advies van het RIVM over de hygiëne van cupping.

Westerse wetenschappelijke artikelen over de methode zijn er amper. De laatste studie verscheen begin dit jaar in het Saudi Medical Journal, een Engelstalig tijdschrift dat aan peer reviews doet, maar waarvan het enigszins onduidelijk is of het kwalitatieve wetenschappelijk onderzoek betreft.

In het artikel bespreekt een wetenschapper acht actuele publicaties over het effect van wet cupping op eiwitten. Er is geen bewijs dat het zorgt voor minder acutefase-eiwitten, die ontstaan bij een ontsteking. Wel is er enig bewijs dat melkzuur in het bloed afneemt, aldus de studie. Te veel melkzuur kan voor hartfalen en epilepsie zorgen. Maar dit is te weinig onderzocht, volgens de studie.