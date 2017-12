Moet ik accepteren dat er kennelijk geen behoefte is aan een kerstdiner als gezin?

Ik was niet zo blij met deze opzet. Ik had graag het kerstdiner met ons eigen gezin en eventuele partners willen vieren. Ik zie geen reden waarom de kinderen van mijn zwager zomaar bij de familie horen. Mijn zus en haar vriend wonen niet samen; ik heb niets met die kinderen. Moet ik maar accepteren dat er kennelijk geen behoefte is aan een gezamenlijk kerstdiner als gezin? Teleurgesteld over gezinskerst

De vriend van mijn zus, met wie ze ongeveer een jaar een relatie heeft, is een stuk ouder dan zij en heeft drie volwassen kinderen, die tot mijn verrassing ook bij het kerstdiner aanwezig waren. Een van hen had ik al eens eerder vluchtig ontmoet, de andere twee zag ik voor het eerst.

Dit jaar hadden we met ons gezin, dat bestaat uit mijn ouders, mijn zus en ik (beiden eind dertig), besloten om het jaarlijkse kerstdiner bij mijn zus te vieren. Dit was een praktische oplossing, omdat de vriend van mijn zus als bijna-veganist het liefst zelf kookt. Dat spaart discussie en ongemakkelijke momenten.

Beste Teleurgesteld,

U was met Kerstmis op bezoek bij uw zuster. Haar geliefde, met wie ze niet samenwoont, was zo aardig om een heel kerstdiner te koken voor zijn schoonfamilie. En dan vindt u dat hij zijn eigen kinderen niet had mogen uitnodigen voor zijn eigen kerstdiner?

Als ik u goed begrijp, stond u uw zwager genadiglijk toe om als een soort onbezoldigde kok in andermans huis alle lasten te dragen van eten inkopen, uren in de keuken staan en daarna met zijn vriendin de zaak opruimen, maar volgens u ging hij de fout in toen hij zijn eigen kinderen aan de dis liet aanschuiven. Voor hen had de herberg gesloten moeten blijven.

U bent wel heel ver weggedreven van de kerstgedachte om samen met een aantal dierbaren, hoe bij elkaar geraapt ook, in vrede de maaltijd te delen. Bij een kerstdiner gaat het toch niet om het uitsluiten, maar om het ruimhartig insluiten van mensen?

