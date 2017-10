Moedig Feyenoord blijft puntloos door verlies tegen Sjachtar Donetsk

Feyenoord, hoewel moedig spelend en door blessures danig verzwakt, kreeg gisteravond andermaal huiswerk mee in het hoofdtoernooi van de Champions League. Sjachtar Donetsk, koploper in de Oekraïense Premier League, won op professionele wijze in de Kuip (1-2). Twee uitgekiende momenten – de één vanuit de omschakeling, de ander na een vloeiende aanval – werden de ploeg van ­Giovanni van Bronckhorst fataal. Door de eerdere nederlagen tegen Manchester City (0-4) en Napoli (3-1) is de kans op Europese overwintering verder geslonken.

De derde speelronde in de groepsfase van de Champions League was met de nodige scepsis tegemoet getreden door Feyenoord. Daar waren gegronde redenen voor. In de laatste twee thuiswedstrijden – tegen NAC Breda (0-2) en PEC Zwolle (0-0) – wisten de Rotterdammers allerminst te imponeren qua spel. Ook kwam het niet tot scoren. Daarnaast zorgde een door blessures verzwakte selectie, die toch niet zo breed was als voor dit seizoen gedacht, voor de nodige hoofdbrekens bij Van Bronckhorst.

De coach had vooral flink moeten improviseren in zijn defensie. De centrumverdedigers Botteghin en Van der Heijden zijn langdurig geblesseerd en een beoogde vervanger, Tapia, raakte zaterdag geblesseerd aan zijn hamstring. Hierdoor moest Van Bronckhorst noodgedwongen een beroep doen op Van Beek, die afgelopen zaterdag na anderhalf jaar blessureleed zijn rentree maakte in de eredivisie.

Feyenoord probeerde de kwa­li­teits­ver­ar­ming te camoufleren door fel en agressief te beginnen aan het duel

Opbouw Ideaal was het niet, zei Van Bronckhorst al voorafgaand aan het duel met Sjachtar. “In het ideale plaatje wil je een andere opbouw”, stelde de Feyenoord-trainer. Datzelfde gold voor spits Jørgensen. De Deen, die zaterdag een half uurtje meespeelde, moest gisteravond vanaf de eerste minuut aantreden. Rechtsback Diks, die een hersenschudding heeft, werd vervangen door Nieuwkoop, die zelfs zijn eerste minuten van het seizoen maakte. Feyenoord probeerde de kwaliteitsverarming te camoufleren door fel en agressief te beginnen aan het duel met Sjachtar Donetsk. Binnen een minuut leverde die spelopvatting een opgelegde kans op voor Boëtius, die een uitstekende voorzet van Berghuis niet tot doelpunt kon promoveren. Berghuis was even later wel attent. Vilhena schoot hard van afstand. Zijn inzet werd matig verwerkt door de Oekraïense doelman Pjatov, waarna Berghuis met een kopbal tot score kwam. Steven Berghuis scoort de 1-0 voor Feyenoord. © REUTERS Sjachtar, bestaande uit zes Oekraïners, vier Brazilianen en een Argentijn, had even nodig om zich te herpakken in De Kuip. Langzaam maar zeker nam het de regie op het middenveld over. Na ruim twintig minuten kwam dat tot in uiting in de score. Haps verspeelde de bal, waarna de Braziliaan Fred een fraaie steekpass afleverde bij zijn landgenoot Bernard. De aanvaller omspeelde doelman Jones en scoorde: 1-1. Zondag weer een wedstrijd. Dan wacht de Klassieker tegen Ajax