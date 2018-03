Moederbedrijf Fokker vecht tegen overname door durfinvesteerder

De 3200 medewerkers van Fokker Technologies in Nederland krijgen mogelijk voor de tweede keer in drie jaar tijd een nieuwe werkgever. GKN, sinds 2015 het Britse moederbedrijf van Fokker, doet er alles aan om uit de klauwen van durfinvesteerder Melrose te blijven, maar die verhoogde vanmorgen zijn bod op het industrieconcern tot 8,1 miljard pond (omgerekend ruim 9 miljard euro), een miljard pond meer dan het vorige voorstel.

Ook de Britse regering lijkt geen voorstander van de deal; premier May zei de zaak ‘van dichtbij te volgen’

Het verschil tussen de koele financier Melrose en GKN kan bijna niet groter. GKN bestaat al sinds 1759, toen het begon als een smederij in Wales, en is daarmee een van de oudste industriële bedrijven van Groot-Brittannië.

Fokker, dat vliegtuigonderdelen levert aan grote fabrikanten zoals Boeing en Airbus, wilde graag door de Britten overgenomen worden. In de jaren voor de overname groeide Fokker als kool, het bedrijf wist ondanks de crisis zijn omzet jaarlijks te verhogen tot 758 miljoen euro in 2014. Fokker meende dat een overname noodzakelijk was om te blijven groeien. Onder de vleugels van GKN wist het zijn omzet verder op te voeren tot omgerekend 890 miljoen euro in 2016.

Failliet In Nederland kent iedereen Fokker van zijn vliegtuigen, de Fokker 50 en de Fokker 100, en van zijn dramatische faillissement in 1996, na een bestaan van 77 jaar. Na die ondergang maakten de gezonde Fokker-onderdelen een doorstart onder de naam Fokker Aviation. Stork nam daar een deel van over en zo ontstond Fokker Technologies. Voor dat in handen kwam van GKN, was het eigendom van een andere investeerder: Arle Capital. Nu wordt GKN, en daarmee Fokker, mogelijk verkocht aan Melrose. Dat is weer een kapitaalkrachtige investeerder wiens bedrijfsmodel bestaat uit het overnemen en verbeteren (lees: reorganiseren) van bedrijven, om ze met winst door te verkopen. Critici in Groot-Brittannië vrezen dat een overname door zo’n investeerder het einde kan zijn van 259 jaar GKN. Ook voor Fokker-personeel kan een eventuele verkoop negatief uitpakken. Fokker kan hoop putten uit de wetenschap dat GKN mordicus tegen de overname is. Twee eerdere miljardenboden van de durfinvesteerder heeft het resoluut afgewezen en het bestuur sprak zich vorige week wederom uit tegen een verkoop aan Melrose. Ook de Britse regering lijkt geen voorstander van de deal; premier May zei de zaak ‘van dichtbij te volgen’.