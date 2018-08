Moeder Nicky Verstappen: 'Ik vind het nog erger dat een vreemde hem heeft meegenomen'

Als Berthie Verstappen na de persconferentie op het politiebureau van Maastricht de vraag krijgt hoe het met haar is, antwoordt ze dat het ‘best goed’ gaat. Dat klinkt bijzonder. Zoiets heeft ze sinds 11 februari 1998, de dag dat haar 11-jarige zoon Nicky dood op de Brunssummerheide werd aangetroffen, nooit meer gezegd.

“Eigenlijk zijn we vooral opgelucht”, zegt ze over het grote nieuws dat de Limburgse hoofdofficier van justitie even eerder bekendmaakte en waar ze al twintig jaar naar snakt: een DNA-match heeft een man aangewezen die nu verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood. Alleen blijkt deze momenteel 55-jarige Jos Brech vooralsnog spoorloos.

Het is een nieuwe, onwaarschijnlijke wending in een van Nederlands meest geruchtmakende politieonderzoeken. Tijdens een zomerkamp werd Nicky Verstappen twintig jaar geleden, vermoedelijk misbruikt, levenloos aangetroffen in een sparrenbos op een kilometer van zijn slaapplaats.

Sindsdien zijn diverse verdachten in beeld geweest, maar nooit de man die nu door de politie gezocht wordt. De man die, zo vertelt politiechef Ingrid Schäfer, in de warme nacht na de vondst van Nicky nota bene werd aangesproken door de marechaussee. Vlakbij de vindplaats.

Volgens onderzoeksleider Ferdinand Schellinkhout heeft de Nederlandse politie in samenwerking met de Franse gendarmerie zijn laatst bekende verblijfplaats, een chalet in de Vogezen, doorzocht. Achtergebleven DNA-sporen matchten met het daderspoor dat destijds op Nicky’s pyjamabroek werd aangetroffen. Bovendien, zegt Schellinkhout: “We hebben informatie die erop wijst dat hij voorbereidingen heeft getroffen om voor lange tijd onvindbaar te zijn.”

Tot afgelopen juni. Brech had geen gehoor gegeven aan de oproep om DNA af te staan in deze zaak, maar twee familieleden deden dat wel, met positief resultaat. Inmiddels was Brech als vermist opgegeven, omdat zijn familie sinds februari geen contact meer met hem had.

Maar Brech, tegen wie in 1985 een zedenzaak liep die werd geseponeerd, kon overtuigend uitleggen dat hij naar huis fietste en ontsteeg daarom nooit de status van toevallige passant, zoals vermeld in een proces verbaal en daarmee al die twintig jaar in het dossier.

De werkelijkheid na dat telefoontje was anders dan ze zich tevoren had voorgesteld. “Maar dat komt vooral doordat we nu met een nieuw probleem zitten. We hebben wel een naam en een gezicht, maar nog geen persoon.” Toch is er sindsdien wel wat veranderd, zegt Verstappen. Liep ze voorheen over straat met het idee dat in theorie elke man iets met de dood van Nicky te maken kon hebben, nu richten haar gedachten zich tot één persoon.

Of dat beter is, laat ze in het midden. “Ik word nu elke ochtend wakker met een hoofd dat ik niet wil zien. Een foto van een verschrikkelijk eng figuur. Want als hij de moordenaar is, heeft hij het leven van ons Nick afgenomen. En van ons kapot gemaakt.”

Dat Nicky de man die nu gezocht wordt niet kende, valt de familie rauw op het dak. Brech woonde destijds in Simpelveld, een dorp in de buurt van de Brunssumerheide. Verstappen: “We gingen er op een of andere manier altijd vanuit dat de dader een bekende voor hem was. Misschien iemand die hij op het kamp had leren kennen. Het was even slikken toen bleek dat het niet zo was. Ik vind het nog erger dat een vreemde hem heeft meegenomen. Dat betekent dat onze Nick nog banger moet zijn geweest.”

Zolang hij vrij rondloopt, blijft de onrust in het hoofd van Nicky’s ouders en zus groot. Hoewel hun hoop al vele keren op de proef is gesteld, gaan ze er vanuit dat de man tegen wie een internationaal opsporingsbevel is uitgevaardigd, op enig moment toch zal worden gevonden.

De survivalspecialist is getraind om te leven van wat de natuur hem voorschotelt. Een intensieve zoektocht van ruim twee maanden leverde nog niets op. Vandaar de verspreiding gisteren door de politie van zijn identiteit.

“We hebben de ogen van het publiek nodig”, zegt officier van justitie Eland. “De hulp van iemand die hem ergens in Europa heeft gezien.” Want dat is nodig om nog eens een persconferentie te beleggen en aan te kondigen dat ook het laatste puzzelstukje in deze historische zaak is gelegd.