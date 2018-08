Moeder en kind bijna gedeporteerd, maar Amerikaanse rechter beveelt piloot terug te keren

Het was, althans volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU, een nieuw en nog gruwelijker hoofdstuk in de praktijk van het betwiste Amerikaanse vreemdelingenbeleid.

De vrouw in kwestie heeft van de overheid weinig te vrezen, maar des te meer van haar echtgenoot

De moeder hoort bij een groep van twaalf mensen die bezwaar maakt tegen het nieuwe asielbeleid van de VS, waardoor mensen die hun land zijn ontvlucht vanwege bende- of huiselijk geweld niet langer in aanmerking komen voor asiel. De zaak diende afgelopen week, maar de moeder in kwestie kon geen toelichting geven bij de rechter omdat ze met haar dochter van haar bed was gelicht en op het vliegtuig gezet.

Recht op asiel Het nieuwe beleid is in gang gezet door Jeff Sessions, de procureur-generaal die ook de leiding had over de vorige poging van de regering-Trump om illegale migratie tegen te gaan. Op zijn bevel werden migrantenouders van hun kinderen gescheiden. Aan die praktijk kwam afgelopen juni een einde, nadat wereldwijd kritiek was losgebarsten. Op 11 juni maakte Sessions een nieuwe maatregel bekend die het recht op asiel beperkt. Asiel wordt, zegt hij, alleen verleend aan mensen die vervolgd werden of bij terugkeer vervolgd zullen worden. De vrouw in kwestie heeft van de overheid weinig te vrezen, maar des te meer van haar echtgenoot. Die mishandelde haar, ook toen ze niet meer bij hem woonde. Eerder hadden vrouwen die een gewelddadige relatie niet konden verbreken, in eerste instantie wel het recht om in de VS te blijven.

Bezwaar De nieuwe regel heeft er meteen toe geleid dat minder mensen hun eerste toets door kwamen om tot de Verenigde Staten te worden toegelaten. Burgerrechtenorganisatie ACLU maakt tegen de nieuwe regels bezwaar. De ACLU is ook nog altijd bezig om de van elkaar gescheiden ouders en kinderen weer bijeen te brengen. Dat is bij meer dan 500 kinderen nog niet gelukt. Dat komt voornamelijk doordat de ouders moeilijk te vinden zijn. Van 386 kinderen zijn de ouders al het land uit gezet en daardoor moeilijk te lokaliseren. De rechter die de vrouw uit El Salvador liet terugroepen zei dat iedere vertraging daarbij ‘ontoelaatbaar’ was. Daaraan werd gehoor gegeven: ze zijn inmiddels weer in de Verenigde Staten aangekomen. Het tweetal hoefde in El Salvador niet uit te stappen en ging op de retourvlucht mee terug.

