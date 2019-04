Modern honkbal speel je vanaf het dashboard, met een laserstraal

Vrijwel geheel onttrokken aan de aandacht in Nederland speelden gisternacht in Oakland de Athletics tegen de Astros uit Houston. Het was een van de ruim 2400 profwedstrijden van het lange seizoen, een strijd tussen de rijke kampioen van 2017 en de kleine ploeg waar algemeen directeur Billy Beane, hoofdpersoon uit het baanbrekende boek Moneyball, nog steeds elk dubbeltje twee keer moet omdraaien.

Athletics-Astros was op 8 september 2017 niet geheel toevallig ook het decor waartegen journalist Rob Neyer zijn boek ‘Power Ball,’ laat afspelen. Neyer beschouwt de A’s als de vertegenwoordigers van het moderne honkbal en de Astros als de exponent van het postmoderne spel.

Afkeer

Moneyball, stelt Neyer, was het laatste baanbrekende sportboek. Het legde onder meer bloot dat er via big data nogal wat inefficiëntie was aan te treffen in het herkennen van wat nu werkelijk belangrijk was om succesvol te kunnen zijn in het spel. Het boek veranderde vervolgens niet alleen het honkbal, maar de baanbrekende denkwijze beïnvloedde de hele sportwereld. ‘Maar,’ stelt Neyer, ‘Moneyball was een boek over het honkbal van toen’.

Billy Beane, die ook voetbalclub AZ van advies voorziet en een directe lijn heeft met directeur en oud-honkballer Robert Eenhoorn, staat sinds Moneyball (boek en film) bekend als een visionair. In gesprek met Forbes.com vertelde hij onlangs dat een honkbalwedstrijd wetenschap is geworden. De uitvoering van het spel is volgens Beane gelukkig nog steeds ‘kunst’. ‘Je moet die kunst leren begrijpen,’ zei hij tegen Steve Forbes.

Neyer, die in ‘Power Ball’ tamelijk diep op de materie ingaat, stelt dat de invloed van big data op het spel nog steeds toeneemt. Zodanig, dat volgens hem de aard van het spel in gevaar komt. Hij vreest dat de fans zich gaan afkeren van de sport als er niet snel wat gedaan wordt.