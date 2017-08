Modderlawine is de zoveelste klap voor Sierra Leone

Voor het mortuarium in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, stonden gisteren lange rijen. Overlevenden van de modderlawine waren massaal op zoek naar vermiste familieleden, na een oproep van de regering.

Er zijn honderden lichamen geborgen na de overstromingen en aardverschuivingen die maandag in alle vroegte plaatsvonden. Door dagenlange zware regenval en waterstuwingen werden enkele dorpen overspoeld en raakte de buitenwijk Regent bedolven onder de modder. Van sommige sloppenwijken bleef weinig over.

Sommige overlevenden lopen nog in dezelfde vieze kleding die ze droegen toen ze halsoverkop voor de modder moesten vluchten

In het mortuarium liggen ruim 300 lichamen, de meeste opgestapeld op de grond omdat nergens anders plaats is. De regering wil snel een massabegrafenis houden en zo het gevaar van ziektes indammen. Daarom heeft ze familieleden van vermisten gevraagd te helpen met de identificatie van de slachtoffers.

Merkteken Ongeïdentificeerde doden krijgen een merkteken op hun graf, zodat ze later terug te vinden zijn voor nader onderzoek. Over het aantal doden bestond lang grote onduidelijkheid. Pas gisteren kwam de inventarisatie door de overheid op gang. Onder de slachtoffers zijn zeker 105 kinderen en veel vrouwen. Mannen liepen minder risico doordat ze vaak al vroeg naar hun werk waren vertrokken. Het Rode Kruis meldt dat nog zeker 600 mensen worden vermist. De kans op het vinden van overlevenden onder de dikke laag modder lijkt erg klein. Ramatu Jalloh, als hulpverlener voor Save the Children aanwezig in Freetown, noemt de situatie ter plaatse 'hectisch', ook omdat zo'n 3000 mensen dakloos zijn geworden. "Er is grote behoefte aan basale voorzieningen, zoals voedsel", laat ze telefonisch weten. "Door de zware regenval is het bovendien koud, dus mensen hebben dekens en kleren nodig. Sommige overlevenden lopen nog in dezelfde vieze kleding die ze droegen toen ze halsoverkop voor de modder moesten vluchten." De tekst loopt door onder de afbeelding © TROUW L&F De bevolking verkeert in shock, zegt Jalloh. "Het is al de zoveelste ramp die de mensen hier over zich heen krijgen, na de ebola-uitbraak en de overstroming van 2015." Van 2014 tot 2016 woedde in het straatarme land een grote epidemie van het dodelijke ebola, met 14.000 zieken en 4000 doden. En in 2015 werd Sierra Leone eveneens geteisterd door zware overstromingen. De balans destijds: tien doden en duizenden daklozen. Tussen 1991 en 2002 heerste er ook nog een burgeroorlog, met 50.000 doden.

Ontbossing Terwijl Sierra Leone gisteren rond het middaguur een minuut stilte hield, klonken er in het buitenland cynische commentaren over de rigoureuze ontbossing en de verstopte afwateringen waarmee Sierra Leone de overstromingen deels over zichzelf zou hebben afgeroepen. Maar in het land zelf is het nog te vroeg voor reflectie, zegt Jalloh. "Mensen zijn nu vooral bezig met herstellen van de zoveelste tegenslag. Het zou geweldig zijn als de internationale gemeenschap zich achter hen schaart en helpt met expertise en geld."

Noodweer Zuid-Azië eist al zeker 300 levens Ook het zuiden van Azië wordt geteisterd door overstromingen. De watermassa's en modderstromen, het gevolg van hevige moessonregens, hebben de afgelopen dagen al meer dan 300 levens geëist. De slachtoffers vielen in India, Nepal en Bangladesh. Miljoenen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Gebouwen, bruggen en ook landbouwoogsten zijn verwoest. De overstromingen in Nepal zijn de ernstigste in tien jaar. In Bangladesh vielen niet alleen 39 doden, maar moesten ook zo'n 350.000 mensen hun huizen verlaten vanwege het stijgende water. Meteorologen verwachten dat het de komende dagen nog flink blijft regenen in de regio. De moesson duurt in Zuid-Azië van juni tot september.

