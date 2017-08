Mocht Armina wel worden uitgezet?

De rechter oordeelde afgelopen vrijdag in een spoedzitting dat de uitzetting van Armina Hambartsjumian door mocht gaan.

Deze gescheiden uitzetting is onmenselijk en onwenselijk, je straft de kinderen voor handelingen van de moeder Asieladvocaat Leonie Sinoo

De advocate van Hambartsjumian, Claire Mayne, beriep zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens Mayne is een gescheiden uitzetting in strijd met artikel 8 van dit EVRM. Dit artikel gaat onder meer over het recht op bescherming van het gezinsleven. De rechter oordeelde dat de uitzetting alleen gescheiden is, omdat Hambartsjumian het adres waar haar kinderen verblijven voor zich houdt. Volgens de rechter is er daarom geen sprake van dat de uitzetting in strijd is met artikel 8 van het EVRM. “Dit komt en blijft voor rekening en risico van [Hambartsjumian]”, staat er in de uitspraak. Wat hierbij voor de rechter meespeelt, is dat de staatssecretaris van veiligheid en justitie de moeder en haar kinderen “in beginsel gezamenlijk op 14 augustus 2017 wenste uit te zetten”. Om deze reden “wijst de voorzieningenrechter het verzoek af.”

Asieladvocaat Leonie Sinoo: “Deze gescheiden uitzetting is onmenselijk en onwenselijk, je straft de kinderen voor handelingen van de moeder. Ik ben al twintig jaar advocaat en heb nog nooit eerder een gescheiden uitzetting gezien. Mijns inziens is artikel 8 van het EVRM niet juist geïnterpreteerd. De rechter heeft alle belangrijke bepalingen betrokken bij de besluitvorming, maar komt tot een beslissing waarvan je je af kunt vragen of die wel in het belang van de betrokken kinderen is. De rechtbank en staatssecretaris laten het restrictieve migratiebeleid prevaleren boven het belang van het kind.

"Het is een harde uitspraak. Er wordt weliswaar gezegd dat ze in Armenië herenigd kunnen worden, maar ze zijn nu dusdanig van slag, dat je ze niet met goed fatsoen in een vliegtuig kan zetten. De verantwoordelijkheid voor kinderen ligt bij hun ouders maar óók bij de samenleving waarin kinderen verblijven. Juist die samenleving heeft de afgelopen dagen duidelijk van zich laten spreken. Je moet gezinnen bijeen proberen te houden, ook al proberen ze hun uitzetting te frustreren.”

Inzamelingsactie Dominee Willem Jan Dekker van de Sint Joriskerk te Amersfoort waar de moeder lid was, hield afgelopen zondag een inzamelingsactie om de moeder financieel te steunen. "We zijn erg betrokken bij haar, ze is jaren een van onze gemeenteleden geweest. Ik heb haar nog niet kunnen spreken, het enige wat ik weet is dat ze goed is aangekomen. Ze weet niet hoe haar leven daar eruit gaat zien, alleen dat het niet mee gaat vallen. We hebben geld ingezameld omdat iemand die gedwongen wordt uitgezet, geen financiële middelen meekrijgt. "Ik ken haar als een moeder die alles deed met het oog op haar kinderen. Ze was vergroeid met haar kinderen. Zo hecht. Je kunt van alles vinden van de keuze van Armina, maar ik denk dat je die in het perspectief moet zien van een moeder die de overtuiging heeft dat het voor haar en haar kinderen niet goed is om Nederland uitgezet te worden, en er alles aan wilde doen om dat te voorkomen. Haar gedachte was dat het zó slecht zou zijn voor haar en haar kinderen in Armenië, dat ze vanuit de grote liefde voor haar kinderen ervoor koos om hen hier te laten en alleen uitgezet te worden." Lees ook: Howick (12) en Lili (11) uitgezet ondanks controverse rond Kinderpardon

