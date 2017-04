MIVD: honderden hackpogingen door buitenlandse inlichtingendiensten

De MIVD schrijft dat in het jaarverslag over 2016 dat vandaag is gepubliceerd. Ook het afgelopen jaar is volgens de dienst de Russische dreiging tegen Nederlandse en Europese belangen en de NAVO groter geworden.

MIVD-directeur Onno Eichelsheim noemt de combinatie van groeiende Russische militaire kracht, hybride oorlogvoering en het manipuleren van westerse besluitvorming 'verontrustend'. "Rusland wil invloed houden in de landen om zich heen en streeft naar een flink kleinere rol van de NAVO omdat het zich bedreigd voelt", aldus Eichelsheim.

Cyber-industrieel complex

In een interview met Trouw in januari had Eichelsheim ook al gewaarschuwd voor de Russische dreiging. "Rusland heeft wat ik noem een cyber-industrieel complex. Hun inlichtingendiensten lijken samen te werken met publieke instanties. Dat is inderdaad iets dat Rusland sterker maakt."

Alleen al vorig jaar zijn in Nederland enkele honderden hackpogingen vastgesteld door buitenlandse inlichtingendiensten. De belangrijkste overheidsdoelwitten waren volgens de MIVD de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en de veiligheidsdiensten. Ook hadden buitenlandse hackers het voorzien op hightech-bedrijven en de defensie-industrie.

Om die dreiging het hoofd te kunnen bieden, is de MIVD al langer op zoek naar jonge hackers, vertelde Eichelsheim in januari. "In het najaar gaan we activiteiten organiseren om nieuwe mensen te werven. Belangstellenden kunnen dan bijvoorbeeld online bepaalde problemen oplossen die lijken op het werk dat wij doen. De deelnemers die het goed doen, proberen wij binnen te halen. Jonge volwassenen die de puzzels oplossen mogen, bij wijze van spreken, direct mijn organisatie in. Ik ben niet alleen op zoek naar de klassieke militair met gemillimeterd haar die om acht uur 's ochtend begint."

Lees hier het hele interview met Onno Eichelsheim: Veiligheidsdienst zoekt jonge hackers tegen Russische dreiging.