Misstanden bij aspergekweker in Noord Brabant

Tijdens een controle bij een aspergekweker in de Peel trof de Inspectie SZW veel misstanden aan. De ondernemer kan onder meer boetes verwachten voor het overtreden van regels voor het minimumloon en arbeidstijden.

Tijdens de inspectie waren 23 arbeidsmigranten aan het werk. De werknemers verklaarden zeven dagen per week te werken van 7 uur 's ochtends tot zes of zeven uur 's avonds. Gemiddeld steken zij zo’n vijftig tot zeventig kilo asperges per dag, en per kilo ontvangen zij 55 cent. Dat is bij hard werken nog geen veertig euro per dag. Bovendien is deze manier van betalen -stukloon- verboden in Nederland.

Naast de vreselijke ar­beids­om­stan­dig­he­den, zijn de drieëntwintig werknemers ook erbarmelijk gehuisvest

De werknemers hebben geen arbeidsovereenkomst of zorgverzekering. Ook houdt de werkgever geen arbeidstijdenregistratie terwijl dit wel verplicht is.

Naast de vreselijke arbeidsomstandigheden, zijn de drieëntwintig werknemers ook erbarmelijk gehuisvest. Ze wonen in caravans die niet zijn aangesloten op elektriciteit. Er zijn op het terrein slechts twee douches en er is beperkte gelegenheid om te koken. Noodzakelijke apparatuur zoals een koelkast ontbreekt.

Een van de medewerkers heeft medische klachten, maar kreeg daarvoor geen hulp. Deze werknemer is ondanks de klachten toch door blijven werken.

Alle werknemers blijven werken op de kwekerij, maar de Inspectie SZW gaat er nu wel bovenop zitten. “De ondernemer moet direct orde op zaken stellen”, vertelt een woordvoerder. Het bezoek aan de aspergekweker in juni is samen met de politie, ambtenaren van de gemeente en de Inspectie SZW uitgevoerd.