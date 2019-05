Missouri volgt Alabama en kiest ook voor strenge anti-abortuswet

De abortuswet in Missouri wordt daarmee een van de strengste in de VS. Er staan uitzonderingen in vanwege medische urgentie, maar bijvoorbeeld niet in geval van zwangerschap door verkrachting of incest. Dokters die na de achtste week meewerken aan abortus kunnen tot 15 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. Vrouwen die abortus laten plegen zullen niet vervolgd worden.

In het door de Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden van de staat kreeg de wet 109 stemmen voor en 46 stemmen tegen. De tekst gaat nu naar de Republikeinse gouverneur Mike Parson ter ondertekening. Hij is ferm tegenstander van abortus. “Tot de dag dat we in dit land geen abortus meer hebben, zal ik nooit wijken in de strijd voor leven”, zei Parson woensdag op een bijeenkomst met voorstanders van de nieuwe wet.

Missouri volgt het voorbeeld van Alabama, waar eerder deze week een wet werd aangenomen die abortus in vrijwel alle gevallen verbiedt. De staten Kentucky, Mississippi, Ohio en Georgia stemden al voor wetgeving die beëindiging van de zwangerschap verbiedt vanaf het moment dat bij een foetus hartslag wordt gesignaleerd, wat al in de zesde week van de zwangerschap mogelijk is. Sommige wetten worden nog aangevochten bij de rechtbank. In North Dakota en Iowa bepaalde de rechter de beperkingen op abortus al onwettig.