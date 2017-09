Missie volbracht: ruimteschip Cassini is na twintig jaar neergestort

Door zijn enorme snelheid, ruim honderdduizend kilometer per uur, verbrandt Cassini als een vallende ster en zal hij geheel opgaan in de immense planeet.

Dat is ook de bedoeling. Cassini's eigenaar, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa, wil niet dat het ruimteschip doelloos blijft rondcirkelen en dan bij een ongelukkige botsing een mogelijk meegelifte, aardse microbe achterlaat. Dan zou nooit meer te bewijzen zijn dat buiten de aarde leven is ontstaan.

Triomf van Cassini

Want dat was de triomf van Cassini. Terwijl talloze karretjes en sondes speuren naar leven op het nabije Mars, ontdekte Cassini dat op een maan van Saturnus, Enceladus, niet alleen vloeibaar water voorkomt, maar dat er ook genoeg energie is om leven mogelijk te maken. Sommige Nasa-onderzoekers zitten alweer aan hun tekentafels om een nieuwe missie naar de planeet met de ringen te ontwerpen.

In zijn laatste duikvlucht probeert Cassini alleen nog wat te meten aan het magneetveld en de atmosfeer van Saturnus

Maar vandaag even niet. Vandaag is de slotdag van de Grote Finale, zoals de Nasa het noemt, die in april begon. Cassini heeft afgelopen nacht nog een reeks foto's gemaakt en die als een soort laatste ansichtkaarten naar de aarde gestuurd. De camera's staan nu uit, in zijn laatste duikvlucht probeert Cassini alleen nog wat te meten aan het magneetveld en de atmosfeer van Saturnus. Verder zet hij alle zeilen bij om koersvast te blijven zodat zijn signalen de aarde niet missen. Een grote schotel in Canberra, Australië volgt de sonde op zijn laatste reis.