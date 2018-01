Miss America wordt voor het eerst geregeerd door een ... vrouw

Een maand geleden begon het te rommelen, toen Huffington Post e-mails van drie mannelijke bestuurders in handen kreeg. Daarin maken zij seksistische opmerkingen over de vrouwelijke deelnemers.

Het was koren op de molen van critici, die al jaren roepen dat de missverkiezing vrouwen als object behandelt en dat het een door mannen gedomineerd wereldje is. De organisatie zegt nu dat het tijd is om ‘een nieuwe koers te varen’. Dezelfde vrouwen die jaren geleden in bikini het podium betraden en de titel Miss America in de wacht sleepten, ­bekleden nu topfuncties in het bestuur. Carlson krijgt hulp van drie andere winnaressen: Laura Kaeppeler (Miss America 2012), Heather French Henry (Miss America 2000) en Kate Shindle (Miss America 1998). Carlson zegt het huidige bestuur dankbaar te zijn voor deze ontwikkeling. ­“Iedereen die van het programma houdt, wil een sterke en relevante verkiezing. Met deze beslissing kunnen we werken aan een stabiele organisatie voor de toekomst.”