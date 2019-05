Mislukte noodlanding in Moskou kost zeker veertig personen het leven

Het toestel, een Soechoj Superjet-100 van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot, keerde een half uur na vertrek vanwege technische problemen terug naar Moskou. De piloten wilden een noodlanding maken. Het vliegtuig was met 73 passagiers en vijf bemanningsleden onderweg naar Moermansk. De oorzaak van de problemen is nog onbekend.

Aanvankelijk gingen de autoriteiten uit van dertien doden en zondagnacht was er nog geen zekerheid over het aantal personen dat is omgekomen. Wat zeker is, is dat 37 mensen de ramp hebben overleefd. Staatspersbureau Tass meldde eerder op de avond al dat een aantal personen werd vermist.

Vuurbal Volgens de luchtvaartautoriteiten zaten de meeste doden in het staartstuk. Getuigen meldden dat er al vlammen uit de staart van het vliegtuig kwamen tijdens de landing. Direct na de ontstond een enorme vuurbal. Vanuit de passagiersterminal op Sjeremetjevo was te zien hoe het brandende vliegtuig voorbij reed en verderop tot stilstand kwam. Zwarte rookwolken stegen op uit het toestel. De Russische onderzoeksraad is inmiddels een onderzoek naar het ongeval begonnen. Ook zou er een strafzaak zijn opgestart, omdat er mogelijk veiligheidsregels zijn overtreden, met fatale gevolgen.

Noodsignaal Op sociale media circuleerden al snel video’s van het ramptoestel. In sommige van die filmpjes is te zien dat personen wegrennen over het platform, nadat ze via een glijbaan het brandende vliegtuig hebben verlaten. Kristian Kostov, die deze maand in Tel Aviv voor Bulgarije deelneemt aan het Eurovisiesongfestival, meldde op sociale media op de luchthaven getuige te zijn geweest van het incident. In een serie berichten beschreef hij zijn shock.

