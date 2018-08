Mislukte ‘Droneaanval’ op president Nicolás Maduro

Zeven militairen raakten gewond. “Het was een poging mij te vermoorden”, aldus de president. “Ze wilden mij doden.” Op live tv-beelden was te zien hoe Maduro en zijn echtgenote geschrokken omhoog keken na de eerste explosie. Beveiligers probeerden de president en zijn vrouw met zwarte kogelwerende schilden te beschermen, terwijl paniek ontstond onder de marcherende troepen. Militairen en politiemensen stoven uiteen.

Volgens Maduro werden al snel verdachten gearresteerd. Hij beschuldigde ‘uiterst rechts’ ervan achter de aanslag te zitten, samen met Juan Manuel Santos, de president van buurland Colombia, en Venezolaanse emigranten in Florida.

Maduro zei dat een 'schild van liefde' hem beschermd had tegen de aanval. "Ik ben er zeker van dat ik nog veel jaren zal leven."

Er is nog steeds onduidelijkheid over de gang van zaken afgelopen zaterdag. Brandweermensen gaven kort na het incident als verklaring voor de knallen een gasexplosie in een nabijgelegen appartement. En sommige waarnemers suggereerden dat Maduro zelf het incident in scène had laten zetten, om nog meer repressie te rechtvaardigen. Maar dat leek onwaarschijnlijk, omdat de tv-beelden van een geschrokken president en troepen in paniek zijn bewind eerder ondergroeven dan versterkten.

De verantwoordelijkheid voor de actie werd opgeëist door een tamelijk onbekende Venezolaanse groep genaamd Soldades de Franelas, vrij vertaald ‘Soldaten in T-shirts’. Volgens de groep werden drones ingezet met C4-explosieven, maar werden die neergeschoten door scherpschutters van de regering. “We hebben laten zien dat ze kwetsbaar zijn”, aldus de groep op Twitter. “Het doel werd niet vandaag niet bereikt, maar dat is slechts een kwestie van tijd.”

Verzet binnen strijdkrachten

Maduro is zeer impopulair in Venezuela. De president onderdrukt kritiek, heeft sommige dissidenten laten vastzetten en heeft anderen gedwongen in ballingschap te gaan. De economie is, sinds Maduro’s aantreden in 2013, volledig ingestort. Het land kampt met hyperinflatie, geweld en veel mensen zijn ondervoed.

Ook binnen het veiligheidsapparaat, waarop Maduro sterk steunt, lijkt het verzet te groeien. Zo werden in maart militairen opgepakt op verdenking van het beramen van een staatsgreep. En de gebeurtenissen van zaterdag doen denken aan een incident vorig jaar, waarbij een politieofficier met een helikopter over Caracas vloog en verscheidene gebouwen onder vuur nam, waaronder het ministerie van binnenlandse zaken. Veiligheidstroepen achterhaalden de politieofficier later en schoten hem dood.