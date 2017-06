Mislukte aanslag op station Brussel, dader overleden

Het is niet voor het eerst dat ik in Berlijn ben en toch treft het me weer: hoe je hier, simpelweg door de deur uit te gaan, de geschiedenis binnenstapt. En dat des te meer nu Helmut Kohl net dood is – de Frankfurter Allgemeine Zeitung spreekt over zijn ‘Heimgang’ – en ik in een restaurant aan tafel zit met Nina Chroesjtsjov, kleindochter van.