Misbruikzaak bij kinderopvang De Bilt

Dat maakte het Openbaar Ministerie gisteravond bekend op een drukbezochte persconferentie direct na een informatiebijeenkomst voor de ruim tweehonderd ouders met kinderen op de betreffende opvang.

Lees verder na de advertentie

De misbruikte kinderen zijn twee zusjes. Hun leeftijden zijn niet bekendgemaakt. Volgens het OM maken de meisjes het naar omstandigheden goed. De kinderen hebben hun ouders zelf verteld wat er was gebeurd.

De verdachte werkte sinds vijf jaar op de Par­tou-ves­ti­ging in De Bilt, en was er, volgens betrokkenen, geliefd

De verdachte is een 27-jarige man uit Utrecht. Hij werd afgelopen zaterdag aangehouden. Hij zou de twee kinderen hebben gedwongen seksuele handelingen bij hem te verrichten. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat hij dit vaker heeft gedaan. In de informatie aan de ouders van kinderen op de buitenschoolse opvang werd daarom gesproken van ‘een incident’. Maar het OM heeft de aanwezige ouders gisteravond geen garantie kunnen geven dat hún kinderen niets is overkomen.

Het misbruik vond plaats op de buitenschoolse opvang van een vestiging van Partou, een bedrijf voor kinderopvang met honderden vestigingen in acht provincies. Het bedrijf is sinds 1984 actief in dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

De verdachte werkte sinds vijf jaar op de Partou-vestiging in De Bilt, en was er, volgens betrokkenen, geliefd. Het is de eerste keer dan hij in aanraking komt met politie en justitie. Hij beschikte volgens het OM over een verklaring van goed gedrag. Het OM is nog doende met onderzoek aan telefoon en computer van de verdachte.

Vier ogen principe Misbruik in opvanglocaties komt niet heel vaak voor. Eerder dit jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend een 49-jarige man uit Bussum te verdenken van ontucht met minderjarigen in een opvang aldaar. De man was al gearresteerd voor het bezit van kinderporno. Het misbruik zou dateren uit de jaren negentig. Vijf jaar geleden rees er verdenking van misbruik tegen een 24-jarige medewerker van een kinderdagverblijf in Vlissingen. Maar na onderzoek bleek die verdenking ongegrond. Grote misbruikzaken die zich in Nederland hebben voorgedaan betroffen de Bossche zwemleraar Benno L. die in 2011 werd veroordeeld voor 39 gevallen van ontucht, en de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. en diens partner Richard van O. in 2010. Robert M., een kinderoppas en crèche-medewerker, bekende bijna negentig kinderen te hebben misbruikt. Die Amsterdamse zedenzaak leidde tot het ‘vier ogen principe’, de regel dat er altijd tenminste twee begeleiders zijn op een groep kinderen. Die regel geldt echter voor groepen van kinderen tot vier jaar. De kinderen in de Biltse zaak zijn ouder. Katinka Reuling, voorzitter van de raad van bestuur van Partou, zei daarover gisteravond: “We voldoen aan alle wetten en regels. Bij kinderen van vier jaar en ouder is vier-ogen niet verplicht. Kinderen van die leeftijd hebben ook meer vrijheid nodig. We hebben intern wel afspraken, bijvoorbeeld dat medewerkers altijd van elkaar weten waar ze met kinderen zijn.” Op de vraag hoe dit dan toch heeft kunnen gebeuren, zei Reuling: “Dat is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.