Misbruik van de zelfscanner: boodschappen van 1100 euro voor 46 cent

Het personeel trapte er niet in. En daarom moet de kortingkoper vandaag verschijnen voor de rechter-commissaris op verdenking van winkeldiefstal.

Het OM slingerde de oor­spron­ke­lij­ke bon op internet. Zo kan iedereen precies lezen welk feestmaal de verdachte voor ogen had

Om extra duidelijk te maken dat dit toch geen maatschappelijk verantwoorde manier van winkelen is, slingerde het Openbaar Ministerie de oorspronkelijke bon op internet. Zo kan iedereen precies lezen welk feestmaal de verdachte voor ogen had. De grootste kostenpost wordt gevormd door tien champagneflessen: bijna 300 euro. Of die combineren met de ruim drie kilo ossenhaas, is nog de vraag. Misschien dat de flessen rode wijn - ook tien stuks - eerst open zouden gaan.

Het geheel zou worden bereid in twee pannen, die ook in de boodschappenkar zaten. Aan de 'schijf van vijf' was niet gedacht: groente en fruit ontbreken volledig. Aan dierenwelzijn en duurzaamheid een beetje, want de kilo zalm in de kar had het predikaat 'biologisch'. Het zal niet verbazen dat de klant niet had gelet op koopjes of een klantenkaart had gescand, want als korting staat op de bon '0,0 euro' vermeld. Ook toiletpapier was alvast aangeschaft.

Op de ochtend na al die alcohol stond vermoedelijk een bescheiden ontbijt gepland, met veel koffie, bolletjes en toch een flinke dosis kaas. Het enige wat een beetje uit de toon valt, zijn de wasmiddelcapsules die goed zouden zijn voor bijna 250 kledingwassen.

Slimme advocaat De rechter-commissaris kan verschillende dingen beslissen. De koper mag hopen dat er toch geen bewijs is, kan een boete aangeboden krijgen als schikking of zal voor de rechter moeten komen. In dat laatste geval zou een beetje slimme advocaat wellicht zomaar kunnen pleiten voor een lagere straf, omdat de boodschappenlijst van zijn cliënt voor de hele wereld is in te zien en de shopper dus al 'genoeg is gestraft'.