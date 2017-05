Miriam Rodríguez: uitgerekend op Moederdag volgde de afrekening

De Mexicaanse zakenvrouw had de pech in San Fernando te wonen, een stad in Tamaulipas. Die staat, grenzend aan Texas, geldt vanwege terreur van drugskartels als de gevaarlijkste van Mexico. Nergens verdwijnen zo veel mensen als daar: 5563 van de 30.000 die eind 2016 als vermist te boek stonden. Kom ertegen in opstand, en je roept ellende over jezelf af.

Moeder der vermisten werd ze genoemd

Zoals Miriam Rodríguez deed. Haar volharding leidde niet alleen tot de oplossing van haar dochters vermissing, maar op haar aanwijzing ook tot vervolging van negen daders. Daarvan ontsnapte een aantal onlangs uit de gevangenis.

Ze hielp andere ouders wier kinderen waren verdwenen. "Ze voelde zich onvolledig. Ofschoon ze haar dochter had gevonden, zou niets voor haar meer normaal worden", aldus haar collega Graciela Pérez.

Rodríguez was in San Fernando leider van de mede door haar opgerichte, 600 families omvattende Groep van Vermisten. De groep werd opgericht uit frustratie, vanwege het ontbreken van daadkracht bij de overheid.

Rodríguez zei herhaaldelijk met de dood te worden bedreigd. Een ontvoering van haar man kon ze voorkomen door tijdens een achtervolging met haar auto de autoriteiten te waarschuwen. Die druk weerhield haar er niet van door te gaan met haar strijd.

Woensdag was het in Mexico Moederdag. 's Avonds werd Miriam Rodríguez thuis bij haar naam aangeroepen, om door twaalf kogels te worden getroffen. Moeder der vermisten werd ze genoemd.

