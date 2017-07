Mintens twaalf doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Het zou om een autobom gaan, die rond 05.00 uur 's nachts ontplofte in het district Gulai-e Dawachana. Het is de tiende zware aanval in Kabul sinds begin dit jaar. De Afghaanse troepen strijden tegen de Taliban en tegen Islamitische Staat (IS).



Door de oorlog in het land zijn in de eerste zes maanden zeker 1662 burgers om het leven gekomen en 3581 gewond geraakt. De Taliban waren verantwoordelijk voor minstens 43 procent van alle burgerslachtoffers. Terreurgroep Islamitische Staat werd beschuldigd van 5 procent van het aantal, terwijl niet nader geïdentificeerde anti-overheidsgroepen verantwoordelijk waren voor nog eens 19 procent van het totaal.

