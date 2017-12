Minstens 35 doden bij aanslag cultureel centrum Kabul

De bom ontplofte bij een sjiitisch cultureel centrum in het westen van de stad. In het centrum zit onder andere het kantoor van persbureau Afghan Voice, ook ligt er een moskee vlakbij.

Er zouden drie explosies plaatsgevonden hebben, de laatste twee toen de hulpverleners al aanwezig waren. Op het moment van de aanslag was er een ceremonie bezig Sovjet-invasie in Afghanistan 38 jaar geleden te herdenken.

Direct na de aanslag maakte de Taliban bekend er niets mee te maken te hebben. Vanuit terreurgroep Islamitische Staat bleef het aanvankelijk stil, maar later claimden zij verantwoordelijk te zijn voor de aanslag.

De strijd in Afghanistan laait op. Kabul werd eerder deze week ook al opgeschrikt door een aanslag waarbij vijf doden vielen. Vorige maand werd een televisiestation in Kabul al onder vuur genomen, in oktober vielen bij een aanslag op een sjiitische moskee 39 doden.

De regering in Kabul heeft nog hooguit twee derde van het land in handen, en strijders van zowel de Taliban als IS plegen om de haverklap terreuraanslagen.

Media die kritisch berichten over IS en de Taliban zijn hierbij in toenemende mate ook doelwit. Zo viel IS in mei een gebouw van de Afghaanse staatstelevisie aan in de oostelijke stad Jalalabad, waarbij zes mensen omkwamen. En vorig jaar pleegde de Taliban in Kabul een zelfmoordaanslag op Tolo News TV, een concurrent van het nu aangevallen Shamshad. Daarbij vonden zeven Tolo-medewerkers de dood.