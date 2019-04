Meer dan 100 doden bij aanslagen op kerken en hotels op Sri Lanka

De Sri Lankaanse regering gaat ervan uit dat de aanslagen gecoördineerd waren. Ziekenhuizen hebben mensen opgeroepen bloed te doneren, scholen blijven twee dagen dicht.

Paasmis

Gelijktijdig waren er zes ontploffingen tijdens de paasmis. Het gaat om drie hotels in de hoofdstad Colombo en drie kerken: de St. Anthonykerk in Kochchikade en de St. Sebastiankerk in Negombo, beiden in het westen van het land, en de Zionkerk in Batticaloa, in het oosten van het land.

Bekijk op onderstaande kaart waar de explosies hebben plaatsgevonden.

Over de dader (of daders) en het motief van de aanslag is nog niets duidelijk, de aanslagen zijn nog niet opgeëist. Sri Lanka kent een christelijke minderheid van voornamelijk rooms-katholieken.

Premier Ranil Wickremasinghe spreekt van ‘lafhartige’ aanslagen.