Minstens 112 doden bij aanslag buskonvooi in Aleppo

Bij een bomaanslag een Syrisch buskonvooi in een voorstad van Aleppo is opgelopen tot minstens 112. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zondag. Het in Groot-Brittannië gevestigde observatorium verwacht dat het dodental nog verder zal stijgen.

Volgens Syrische staatsmedia blies een zelfmoordterrorist zichzelf zaterdag bij de wachtende bussen op in een auto. In de bussen zaten mensen die uit door rebellen belegerde plaatsen werden geëvacueerd. De karavaan van 75 bussen en ongeveer twintig ambulances, was vrijdag met in totaal 5000 voornamelijk sjiitische passagiers op weg gegaan. Volgens de regeringsgetrouwe media in Damascus werd het konvooi ten westen van Aleppo in al-Rashidin opgehouden waarna een zelfmoordterrorist zich opblies in een busje. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist.

Slachtoffers De slachtoffers behoorden tot de groep evacués uit de door rebellen belegerde steden al-Fouah en Kafraya. Het oponthoud ontstond door onenigheid over de deal tussen regeringsgezinden en opstandelingen. De afspraak was dat tegelijkertijd ook enkele duizenden soennitische inwoners van twee plaatsen die door troepen en bondgenoten van de Syrische president Assad werden belaagd in veiligheid zouden worden gebracht. Het Observatorium meldde dat de evacués uit Zabadani, een stad niet ver van Damascus die betrokken was bij de uitwisseling, moesten wachten op toestemming voor hun aftocht. Ook burgers en militanten uit Madaya die weg mochten, kregen te maken met oponthoud. Zij strandden in al-Ramousah, ook bij Aleppo en maar enkele kilometers van de plek van de aanslag, op weg naar een verblijfplaats in de provincie Idlib. Daar maken de rebellen nog de dienst uit. Zaterdagavond mochten, nadat de gewonden naar een ziekenhuis waren gebracht, bussen van de verzamelplaats die werd getroffen door de aanslag toch doorrijden naar gebied dat onder controle is van de regering. Dat meldden de Syrische staatsmedia. Ook de opstandelingen en hun familie konden hun reis vervolgen. De terreurdaad, de verwarring en het onderlinge wantrouwen maakten echter eens te meer duidelijk hoe gecompliceerd de situatie in het door oorlog verscheurde land is.

