Ministers beloven de Kamer beter te informeren over buitenlandse financiering moskeeën

Ook onderzoekt het kabinet op verzoek van CDA en ChristenUnie of de Bibob-wetgeving bruikbaar is, een preventief middel tegen criminaliteit waarbij een gemeente bijvoorbeeld vergunningen kunnen intrekken. De Kamer uitte bovendien scherpe kritiek op het ministerie van buitenlandse zaken, dat onvoldoende zou hebben meegewerkt aan eerder onderzoek naar ongewenste geldstromen.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over buitenlandse financiering van moskeeën, naar aanleiding van eerdere onthullingen van NRC en Nieuwsuur. Die berichtten vorige maand dat een dertigtal organisaties en moskeeën geld vroeg of kreeg uit landen als Koeweit en Saoedi-Arabië.

Dat is op zich niet verboden. Zorgen zijn in de Kamer vooral over ideologische beïnvloeding die gepaard gaat met financiering. In enkele grote moskeeën met financiering uit Golfstaten werden preken gehouden die de rechtsstaat ondermijnen, met uitspraken over vrouwen (‘besnijdenis gewenst’), ongelovigen (‘de doodstraf’) en Syrië (‘jihad is legitiem’).

Niet geïnformeerd

De informatie over geldstromen is afkomstig van een overheidslijst, die tot de onthullingen in de media vertrouwelijk was. Die informatie werd gebrekkig gedeeld met de betrokken gemeenten. Burgemeesters bleken niet of te laat geïnformeerd. Zij kregen alleen de vertrouwelijke informatie uit hun eigen gemeenten, die vaak ook nog eens verouderd was. Minister Wouter Koolmees (sociale zaken, D66) gaf gisteren in een brief aan de Tweede Kamer toe dat hier een en ander is mis gegaan.

Zijn collega Stef Blok (VVD, buitenlandse zaken) ontkende in een eigen brief aan de Kamer dat het ministerie bewust stukken heeft achtergehouden voor onderzoekers, die in opdracht van het kabinet buitenlandse financiering onderzochten in 2014/2015. Maar onderzoekers van dit RAND-instituut spraken de minister gisteravond tegen. Zij zeggen de bewuste lijst met organisaties in 2014 slechts ‘per ongeluk’ in handen te hebben gekregen.

Hen zou zijn gevraagd niets met deze lijst te doen in het onderzoek, vanwege het vertrouwelijke karakter. Ook zou het contact met ambassades in Golfstaten moeilijk zijn gemaakt. Het onderzoek van het RAND bracht dus ook niet veel nieuws naar boven, dat gebeurde pas nadat Nieuwsuur in 2016 de lijsten aantoonde met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. “We zijn om de tuin geleid”, oordeelde D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vanochtend in de Kamer.