Ministerie van Justitie VS vindt eis Huis van Afgevaardigden om inzage hele rapport Mueller ‘voorbarig en onnodig’

In een verklaring laat het ministerie weten samen te werken met het Congres om tegemoet te komen aan het verzoek. Maar het departement voegt daar wel aan toe dat dat in overeenstemming gebeurt met de wet en de rechten van de regering.

De Democratische commissievoorzitter Jerrold Nadler eiste vrijdagmorgen formeel inzage in het hele rapport van de speciale onderzoeker Robert Mueller. Volgens Nadler is de donderdag gepresenteerde versie voor veel Congresleden onduidelijk. Stukjes uit het originele rapport zijn onleesbaar gemaakt omdat die met andere lopende zaken te maken zouden hebben.

Het rapport gaat over beweringen dat toenmalig Republikeins presidentskandidaat Trump in 2016 in de verkiezingscampagne zou hebben samengezworen met Russen. Mueller heeft na 22 maanden onderzoek geconcludeerd dat dit niet het geval was.

De Democraten willen nu onderzoeken of het rapport andere aanknopingspunten bevat om Trump op aan te vallen. Mueller heeft in zijn rapport geklaagd over pogingen van Trump zich met zijn onderzoek te bemoeien. Het Congres moet kijken of Trump daarbij strafbare feiten pleegde.