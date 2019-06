Ministerie van justitie doet aangifte tegen WODC-medewerkers voor mogelijk lekken

Door bronnen binnen het WODC kon Nieuwsuur de affaire onthullen. Maar minister Ferd Grapperhaus van Justitie kreeg klachten van medewerkers dat stukken van hen waren gelekt. Zij voelden zich daardoor niet veilig. En als werkgever trok hij zich dat aan, zo laat de bewindsman weten. Het Openbaar Ministerie doet nu onderzoek wegens schending van het ambtsgeheim.

De minister noemt het lekken van informatie ondermijnend voor het onderlinge vertrouwen. Hij benadrukt dat in de aangifte uitdrukkelijk is vermeld dat het lekken buiten medeweten van klokkenluider en oud-WODC-medewerkster Marianne Van Ooyen is gebeurd.

Nieuwsuur kreeg in november 2017 een mail van Van Ooyen uit 2014 in handen. In dat jaar had zij geklaagd over de onafhankelijkheid van twee onderzoeken over drugsbeleid waarbij ze betrokken was. De top van het ministerie had zich bemoeid met onderzoeken naar de effectiviteit van het coffeeshopbeleid, zo bleek uit interne e-mails. Toenmalig minister Opstelten kon zo gestaafd met de juiste conclusies zijn beleid verdedigen.

De huidige justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) zette daarop liefst drie onderzoekscommissies aan het werk. De eerste concludeert dat de top van het ministerie zich in drie gevallen ‘onbehoorlijk’ heeft gemengd in de betreffende drugsonderzoeken. De tweede constateert dat de top van het ministerie en WODC-directeur Frans Leeuw de klager Van Ooyen onvoldoende serieus hebben genomen. Leeuw legde daarop vorig jaar juni zijn functie neer. Ook adviseerden de commissies dat onderzoekers van het WODC niet langer zelf de contacten onderhouden met het ministerie tijdens een politiek gevoelig onderzoek. Dat moet een neutraal tussenpersoon doen.

