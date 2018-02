Minister Zijlstra op pikant moment beschadigd door Rusland-leugen

Rusland beschuldigde Nederland eerder van het verspreiden van desinformatie, onder meer over MH17. De oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich af of Zijlstra nu nog wel kan functioneren op het internationale podium. Premier Mark Rutte sprak vandaag over een ‘grote fout’ van Zijlstra, maar vindt wel dat die kan aanblijven.

Zijlstra biechtte vandaag in de Volkskrant op dat een anekdote die hij sinds 2016 gebruikte, niet klopt. Zijlstra vertelde binnen en buiten de VVD dat hij Poetin ooit zelf had horen spreken over een ‘Groot-Rusland’, met daarin ook Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten. Zijlstra zou het citaat hebben opgevangen toen hij voor Shell een bijeenkomst met Poetin bijwoonde. Nu blijkt dat hij het citaat uit tweede hand heeft.

Dit trekt een wissel op de ge­loof­waar­dig­heid van de Nederlandse bui­ten­land­po­li­tiek Bram van Ojik (GroenLink)