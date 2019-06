Minister Wiebes: nieuwe aardbeving heftig voor Groningers

De beving, die vanmorgen rond 07.00 uur werd gemeten, had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter en is daarmee een van de zwaardere. Het epicentrum lag in Garrelsweer. Op Twitter melden veel mensen dat ze de schok goed hebben gevoeld. Een half uur later was er nog een lichte naschok.

Lees verder na de advertentie

Minister Wiebes belde zondagochtend met burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum, waar de plaats Garrelsweer onder valt.

Zondagochtend zijn volgens de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 42 meldingen van schade binnengekomen. “We ontvingen twee meldingen van een acuut onveilige situatie in de gemeente Loppersum”, aldus de commissie. “Hoeveel meldingen het directe effect zijn van de beving in Garrelsweer, is nog niet te zeggen.”

Volgens Wiebes zal de TCMG op het einde van de dag met een nieuwe mededeling komen over het aantal gevallen van schade.

Op 22 mei deed zich een relatief zware beving van 3,4 voor bij Westerwijtwerd. Minister Wiebes bezocht het gebied kort daarna en noemde de aardbeving daarbij ‘een bevinkje'. Die opmerking leidde tot veel commotie. Wiebes bood zijn excuses aan voor zijn opmerking, die ook door premier Rutte ‘ongelooflijk dom’ werd genoemd.

Het aantal schademeldingen in verband met de beving bij Westerwijtwerd was zondag opgelopen tot 4832. Normaal komen bij het TCMG circa 200 schademeldingen per week binnen. De afgelopen tijd waren dat er minstens 200 per dag. “De toename van het aantal meldingen na de beving bij Westerwijtwerd duurt nog steeds voort.” Volgens de commissie houdt dat mogelijk verband met het Kamerdebat van dinsdagavond over de gaswinning.

Bewoners van Garrelsweer kunnen vanmiddag in dorpshuis Weersterheem met elkaar praten over hun ervaringen, meldt RTV Noord. De bijeenkomst is een initiatief van Dorpsbelang Garrelsweer en Actieteam Aardbevingen Garrelsweer.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Een staatje van het KNMI laat zien dat zowel het aantal aardschokken als de kracht ervan in het afgelopen decennium aanzienlijk toenamen. De gaskraan wordt daarom geleidelijk dichtgedraaid. Vorig jaar daalde het aantal bevingen.

Crisis Eind mei bracht het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de beving bij Westerwijtwerd een advies uit over de schade-afhandeling en de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied. Die moeten volgens het SodM als crisis worden aangepakt, onder het gezag van één organisatie, met een eigen mandaat en budget. Ook moet de gaswinning nog sneller worden afgebouwd. Alleen door de operatie als crisis te benaderen ‘bereik je de vereiste snelheid die nodig is voor de veiligheid van de Groningers’, stelt het SodM. Lees alles over de aardbevingen in Noord-Nederland in ons dossier.

Lees ook:

De klap na de klap, dát doet Groningers pas pijn Twee weken lang liep Trouw rond in Noordoost-Groningen en sprak met bewoners, ondernemers, makelaars, hypotheekadviseurs, onderzoekers en schade-experts. Vijf dagen later vond de beving in Westerwijtwerd plaats. Een verslag.

Rutte laakt ‘domme opmerking’ Wiebes Premier Mark Rutte was niet mals over de verspreking van minister Eric Wiebes van economische zaken, op bezoek in Groningen. Die had de beving van woensdagochtend met een zwaarte van 3,4 een ‘bevinkje’ genoemd.

Rutte en Wiebes zeggen sorry, maar de Kamer blijft sceptisch over Groningen-aanpak Tijdens een debat werden excuses gemaakt aan Groningen door premier Rutte en minister Wiebes voor de aardbevingen, maar de Kamer is niet tevreden.