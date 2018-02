Minister: verbod op de bitcoin lijkt wenselijk

Hoekstra meldt dat 'onze gezamenlijke gedachten' richting wenselijk gaan, maar hij wil eerst een toets. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van een verbod, zei de hij. De CDA-minister waarschuwde al eerder voor de bitcoin onder het motto: 'Bezint eer ge begint'. Daarbij herhaalde hij de waarschuwingen van toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank dat beleggen in de bitcoin zeer riskant is vanwege de grote koersschommelingen. Desondanks neemt het aantal mensen in Nederland dat erin belegt niet dramatisch af, constateert de Hoekstra.

Ook wereldwijd wordt de opmars van cryptovaluta's met argusogen bekeken. Veel banken en grote investeringsmaatschappijen vergelijken de waardegroei met de tulpenmanie in de zeventiende eeuw. Die zeepbel barstte en de tulpenmarkt stortte volledig in. Verschillende landen hebben al maatregelen genomen, met name tegen de uitgifte van nieuwe cryptomunten in zogenoemde Ico's, ofwel initial coin offerings.

Vorige week lieten marktpartijen en toezichthouders tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer weten weinig te zien in een verbod op cryptomunten. Wel hadden ze behoefte aan heldere regels. Probleem daarbij is dat cryptomunten geen erkende betaalmiddelen zijn en dus niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank vallen. Bij betere regulering zal Nederland moeten optrekken met andere landen.

