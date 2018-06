Minister Van Engelshoven (OCW) wil stoppen met proeven op apen

Als eerste stap wil de minister het aantal dierproeven met apen bij het BPRC met veertig procent verminderen. Ook heeft ze het BPRC gevraagd om per direct te starten met het verkleinen van de kolonie die bestemd is voor dierproeven door geboortebeperking.

De brief van de minister aan de Kamer is een reactie op het deze week verschenen rapport 'Van Aap naar Beter' dat het Rathenau Instituut maakte in opdracht van de overheid.

"Wij zijn ongelooflijk blij en kunnen het niet geloven dat er eindelijk na zoveel jaren een minister is die de eerste stap naar een afbouw daadwerkelijk durft te zetten", zei Rosella d'Angeli, campagneleider van Een Dier Een Vriend, dat al jaren strijdt voor de vrijheid van de apen in testcentra.