Minister stevent af op nieuw uitstel vliegveld Lelystad

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat sorteert voor op opnieuw een latere opening van vliegveld Lelystad. “Opening in 2020 is niet onmogelijk, maar het wordt steeds moeilijker”, zei zij dinsdag in een debat met de Tweede Kamer. De opening van Lelystad was oorspronkelijk voor dit jaar voorzien, maar is al tweemaal uitgesteld.

Tijdens het debat vroeg de Kamer haar verscheidene malen te beklemtonen dat Lelystad Airport géén vluchten zal aantrekken die nu niet op Schiphol vliegen. In een brief aan de Kamer had zij deze optie wel opengelaten. Daarin schreef zij dat zij op zoek is naar een ‘balans’ waarin Lelystad niet alleen een ‘overloopluchthaven’ is voor Schiphol, maar waarin er ook ruimte is voor ‘nieuwe gegadigden’.

De minister moet hier bevestigen dat Lelystad alleen bestaansrecht heeft als over­loop­lucht­ha­ven van Schiphol. Anders moet de stekker eruit. Cem Lacin (SP)

Op haar eigen VVD na, ziet geen enkele partij dit zitten. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “Wij hebben geen behoefte aan nog meer vakantievliegers.” Cem Lacin (SP): “De minister moet hier bevestigen dat Lelystad alleen bestaansrecht heeft als overloopluchthaven van Schiphol. Anders moet de stekker eruit.”

Geen nacht- en vrachtvluchten Van Nieuwenhuizen zei zich aan die opdracht van de Kamer te willen houden. “Lelystad is bedoeld als overloop van Schiphol, daar ga ik me honderd procent voor inzetten.” Ook moest zij nogmaals benadrukken dat er geen nacht- en vrachtvluchten zullen aankomen of vertrekken vanaf het vliegveld. Van Nieuwenhuizen zit klem tussen de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Schiphol zit tegen zijn grenzen aan en mag de komende jaren niet verder groeien. Om economisch belangrijke intercontinentale vluchten en vrachtvluchten kwijt te kunnen, wil de nationale luchthaven Europese vakantievluchten overbrengen naar Lelystad. Brussel zette afgelopen week een streep door de plannen waarin Lelystad exclusief vluchten overneemt van Schiphol. De nieuwe luchthaven moet van de Europese Commissie ook ruimte bieden aan ‘nieuwe’ vluchten, omdat beperkingen vanuit de overheid in strijd zijn met de vrije markt. Het was de tweede keer dat de Europese Commissie niet akkoord ging met de zogeheten verkeersverdelingsregel (VVR) van de minister. Van Nieuwenhuizen zei dat zij nog altijd probeert om er met Brussel uit te komen. “We weten nu wat er niet kan, en we kijken nu hoe het wel zou kunnen. Ik geef nogmaals aan dat ik niet met een VVR zal komen waar de Kamer niet mee kan leven.” In 2023 wordt het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld. Dat kan een moment zijn om ruimte te creëren voor vluchten op Lelystad. Maar dat vraagt om een fors uitstel van de opening van het vliegveld. Van Nieuwenhuizen zei dinsdag dat zij het ook vanwege de werkgelegenheid belangrijk vindt dat Lelystad in 2020 opengaat. “Er worden mensen opgeleid om te gaan werken op Lelystad, zij staan te popelen om aan de slag te gaan. Ik voel de verantwoordelijkheid naar die mensen om zo spoedig mogelijk open te gaan.”

