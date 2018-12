Minister Slob ziet niets in vierdaagse schoolweek

Minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) is niet van plan om een vierdaagse schoolweek structureel toe te staan, nu steeds meer scholen worstelen met een lerarentekort. Dat zegt zijn woordvoerder in reactie op de oproep van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Die vakbond wil dat scholen overstappen op een vierdaagse schoolweek als het lerarentekort te groot is. Dat is beter dan een eindeloze reeks lapmiddelen, vindt de AOb, en maakt de omvang van het probleem beter zichtbaar.

De minister wil niet verder ingaan op die oproep, maar is niet van plan om iets te veranderen in de wet. Die bepaalt dat basisscholen verplicht zijn om vijf dagen les te geven en in acht jaar tijd minimaal 7520 lesuren moeten aanbieden. Zeven weken per jaar mogen ze een vierdaagse schoolweek aanbieden, zodat leraren zelf onderwijs kunnen volgen of in geval van calamiteiten.

Het lerarentekort geldt ook als calamiteit, zegt de woordvoerder van Slob, en mag in uiterste nood dus reden zijn om kinderen zeven dagen per jaar naar huis te sturen.

Het water staat zo hoog dat we ons verslikken Niko Persoon

Mochten scholen die periode overschrijden, dan gaat de onderwijsinspectie met ze in gesprek, zegt woordvoerder Daan Jansen. “We overleggen dan hoe ze de schoolweek zo snel mogelijk terug kunnen brengen naar vijf dagen en vragen wat ze tot nu toe gedaan hebben. Een vierdaagse schoolweek mag alleen tijdelijk en als laatste optie worden ingevoerd.”

Voor zover de inspectie weet, zijn er nog geen scholen die de zeven weken­­ hebben overschreden, zegt Jansen­­. “De inspectie heeft nog niet hoeven overgaan tot maatregelen.”

Maar volgens Niko Persoon, directeur van scholenbestuur Zaan Primair, is dat een kwestie van tijd. Door een toenemend lerarentekort zag hij zich dit najaar genoodzaakt om een vierdaagse schoolweek in te voeren bij drie van zijn scholen in de Zaanstreek. Dat zorgde voor meer rust bij leraren en leerlingen. De directeur wil geen namen noemen, maar zegt dat sindsdien al ‘tientallen schoolbesturen’ met lerarentekorten bij hem aanklopten om te informeren naar zijn aanpak. “Het water staat zo hoog dat we ons verslikken.”

Onzinnig Dat Slob de termijn van zeven weken wil handhaven, vindt hij onzinnig. “Die enorme ambtenarij en al die regeltjes! Het is tijd dat we een andere discussie gaan voeren. Het lerarentekort loopt de komende jaren in de duizenden. Het verbaast me dat het zo langzaam doordringt hoe groot dit probleem is.” Bang voor een bezoekje van de inspectie is de directeur niet. Hij verwijst naar een rechtszaak uit 2000, rond de Pieter Hooglandschool in Amsterdam. Daar waren het de ouders die een vierdaagse schoolweek eisten vanwege de hoge lesuitval, onder het motto ‘liever een kortere werkweek die wel goed is’. De rechter gaf de ouders gelijk. Hij vond dat de directeur tijdelijk een vierdaagse lesweek mocht invoeren, want ‘nood breekt wet’. “Daar houd ik me aan vast.”

