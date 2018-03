Minister Sigrid Kaag: sluit inhumane detentiekampen in Libië

Sigrid Kaag heeft een gevoelig debat gestart met haar oproep tot sluiting van de Libische detentiecentra voor migranten. Een aantal partijen in de Tweede Kamer steunen haar lijn, maar de coalitie is verdeeld.

De minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking concludeerde woensdagavond na een bezoek aan Libië dat de toestand in de kampen ‘inhumaan’ is. Als alternatief moeten er open opvangcentra komen voor de veelal West-Afrikanen die op doorreis naar Europa in Libië gestrand zijn.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk prijst Kaag. “Het is moedig dat ze het zwijgen over de kampen doorbreekt. Nu wil ik graag van het kabinet weten welke stappen het gaat zetten om de sluiting ook echt te bereiken.” Liliane Ploumen (PvdA) wil ook graag weten wat er nu gaat gebeuren. “Er is lang gezegd dat de omstandigheden in de Libische detentiecentra beter moeten. Ik vind het goed dat Kaag zelf is gaan kijken en kennelijk zag dat het onvoldoende is verbeterd.”

Daarmee pikken de Libiërs migranten die de oversteek naar Europa willen maken in de eigen kustwateren op. Als schepen van Europese marines of hulporganisaties mensen in internationale wateren redden, brengen zij hen naar Italië. Het ligt, gezien de onveilige situatie in Libië, juridisch lastig om zelf mensen naar dat land terug te brengen.

Tegelijkertijd werkt Europa met Libië samen om het aantal bootmigranten te verminderen. De Europese Unie pleit dan ook voor verbetering van de omstandigheden in Libische detentiecentra, maar niet voor sluiting. Kaag is nu de eerste Europese minister die daar wel expliciet toe oproept.

De afgelopen tijd kwamen de kampen negatief in het nieuws. Eind vorig jaar berichtte CNN dat migranten er als slaven verkocht werden. Mensenrechtenorganisaties schreven eerder over martelingen en verkrachtingen.

Binnen de coalitie wil Joël Voordewind (ChristenUnie) nu voorwaarden gaan stellen aan de Europese steun voor de Libische kustwacht. “We moeten garanties krijgen dat de mensen die zij redden, in een fatsoenlijke opvang terecht komen en niet in een detentiekamp. Dat is het drukmiddel waar Europa over beschikt.”

Maarten Groothuizen, D66-Kamerlid en partijgenoot van Kaag, wil nog niet zover gaan. Volgens hem heeft de EU er in samenwerking met de Libische autoriteiten en internationale organisaties al voor gezorgd dat er flink minder mensen in de kampen zitten, en moeten zij zo doorgaan.

Sinds vorig jaar werkt Italië ook samen met Libische milities in de strijd tegen migratie. Soms bestaan die strijdgroepen uit voormalige mensensmokkelaars voor wie het nu lucratiever is om zelf jacht te maken op migranten­­ en smokkelaars.

De migratie over zee is sindsdien afgenomen. In 2016 arriveerden volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nog 181.436 mensen in Italië, en verdronken 4578 migranten op zee. In 2017 daalden deze cijfers naar respectievelijk 119.369 en 2871.

Het onderwerp ligt gevoelig in de coalitie, CDA en VVD wilden nog niet reageren op de woorden van Kaag

Het onderwerp ligt dan ook gevoelig in de coalitie. CDA en VVD wilden vandaag niet reageren op de woorden van Kaag. Op de vraag of Nederland nu ook binnen de EU gaat pleiten voor sluiting van de Libische kampen, zwakte premier Mark Rutte tijdens de persconferentie na de ministerraad haar harde eis tot sluiting wel af. “Het is in eerste instantie een uitspraak van onze intentie. De omstandigheden in de kampen zijn mensonterend. Dus het is belangrijk dat Kaag heeft gezegd dat het niet om aan te zien is en moet stoppen. We hebben nu niet een heel actieplan om dat te bereiken. Maar er gaat aan gewerkt worden.”

Aangezien de Kamer graag een verdere uitleg van het kabinet wil, zal de eerste uitdaging daarbij zijn om alle uiteenlopende ideeën in één standpunt te verenigen.

