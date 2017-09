Minister Schultz: Verplicht richtingaanwijzers voor speed pedelec

Het moet de veiligheid op de weg vergroten, voor zowel de speed pedelecs als andere verkeersgebruikers.

Hiermee reageert minister Schultz van verkeer en waterstaat op aanbevelingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Deze organisatie publiceerde afgelopen vrijdag een rapport waarin de effecten van Europese regelgeving die sinds dit jaar geldt voor de speed pedelec werden bekeken. Volgens die regels is de speed pedelec officieel een bromfiets met een maximum snelheid van 45 kilometer per uur, voorzien van een gele kentekenplaat en helmplicht. Ook is de speed pedelec sinds 1 juli verbannen van het fietspad, en moet de berijder uitwijken naar het bromfietspad of de rijbaan.

Tussen rijbaan en fietspad

Het onderzoek van de SWOV laat zien dat speed pedelecrijders op vrijliggende fietspaden met een hoge gemiddelde snelheid (29 kilometer per uur) rijden. Het SWOV ziet daarin een hoger risico op een ongeval voor de speed pedelecrijder en andere verkeersdeelnemers.

Op de rijbaan ligt de gemiddelde snelheid van de speed pedelec op 32 kilometer per uur. Dit is fors lager dan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, waardoor de kans op een ongeval kleiner is dan met vergelijkbare snelheden op een fietspad. Maar niet alle automobilisten reageren even begripvol op de speedpedelec, aldus het SWOV-onderzoek. Ook onveilig dus.

Schultz vindt daarom niet alleen verplichte richtingaanwijzers nodig, naast het inmiddels al verplichte remlicht. Ze wil ook de voorlichting over het relatief nieuwe 'fenomeen´ speed pedelec een extra impuls geven, en daarmee automobilisten en andere weggebruikers bereiken.

Het is niet de eerste keer dat de speed pedelec ter discussie staat. Eerder dit jaar trok de Fietsersbond aan de bel over de positie van de speed pedelec, omdat die sinds 1 juli niet meer op het reguliere fietspad mag. Dat is terecht, zei woordvoerder Martijn van Es toen, maar zomaar de weg op kan hij ook niet. Er geldt weliswaar een maximale snelheid van 50 kilometer per uur, als het een tweebaansweg is voelt het al gauw onveilig voor de snelle fietsers, zei Van Es, wat de SWOV ook in het nieuwe onderzoek aanstipt. Van Es: “Automobilisten zijn gewend aan brommers op die wegen, maar zullen zich afvragen wat die fietser op de autoweg doet.” De Fietsersbond wil dat de speed pedelec gewoon op het fietspad kan, maar dan moet die wel breed genoeg zijn zodat de snelle fietsers de gewone fietsers in kunnen halen.

Minister Schultz wijst erop dat wegbeheerders een fietspad kunnen veranderen in een bromfietspad zodat de speed pedelec niet naar de rijbaan hoeft. Ook zegt de minister dat wegbeheerders de mogelijkheid hebben de snelheid op de rijbaan te verlagen om gevaarlijke situaties te verkleinen. Samen met de Nederlandse fietsindustrie wil ze ook kijken naar een nieuwe techniek, geofencing genaamd, waardoor op bepaalde plekken speed pedelecs technisch niet harder kunnen.

Lees ook: Geef de fiets ruim baan