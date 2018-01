Minister Schouten overlegt met Fransen over toekomst pulsvissers

Vorige week stemde het Europees Parlement, na een felle lobby van met name de Fransen, voor een verbod op pulsvissen. Een grote tegenslag voor Nederlandse vissers, van wie een groot deel met deze techniek vist.

Bij pulsvissen worden platvissen in de zeebodem met stroomschokjes naar boven geleid, in plaats van met netten met kettingen die over de bodem slepen. Volgens tegenstanders is de methode schadelijk voor vis en milieu en een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers.

Boomkorvisserij versus pulsvisserij. © Trouw

Zaterdag al zat Schouten met haar Franse collega om tafel. Heel binnenkort wil ze opnieuw met hem om de tafel. Schouten hoopt de Fransen alsnog te kunnen overtuigen van de voordelen van het pulsvissen als duurzame manier van vissen.

"We zullen alle wegen bewandelen die we hebben", zei de bewindsvrouw na crisisberaad met de vissers. Volgens Schouten is het kabinet vastberaden 'op alle niveaus' op te komen voor de vissers. "De situatie is uiteraard niet makkelijker geworden. We staan met 1-0 achter", zei ze na het oordeel van het Europees Parlement.