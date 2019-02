Minister: Schiphol moet doorgroeien, ‘anders missen we de boot’

Hoewel er veel weerstand is van omwonenden en milieuorganisaties blijft minister Van Nieuwenhuizen volledig achter het plan staan om Schiphol ook na 2020 te laten doorgroeien. Tot en met die tijd geldt er een plafond van 500 duizend vluchten per jaar, een aantal dat nu al is bereikt. Van Nieuwenhuizen stelt in het interview dat Nederland ‘de boot zal missen’ en de concurrentiestrijd verliest in Europa als Schiphol niet doorgroeit.

Lees verder na de advertentie

Zelf pleit Schiphol voor gematigde groei na 2020. Topman Dick Benschop zegt zich daarbij te realiseren welke problemen die groei oplevert voor omwonenden. “Steeds meer mensen hebben het gehad met de groei van Schiphol.” Het probleem is dat er zo’n grote vraag is naar vliegreizen, zei Benschop in het najaar van 2018. “Vroeger gingen mensen misschien eens in de drie jaar op stedentrip. Nu doen ze dat meerder malen per jaar. We vliegen met zijn allen maar door.”

Minister Van Nieuwenhuizen wil de komende tijd de balans zoeken tussen de eisen van de luchtvaartsector en de omwonenden. “Het wordt een puzzel. Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak, en het zal ook niet zijn: we zetten Schiphol op slot of we trekken de stekker eruit. Dat kan gewoon niet.’

Lees ook:

Ineens klinkt Schiphol op Zee niet meer als een onmogelijke droom Al decennia wordt er gesproken over een luchthaven op zee. Het zou het einde betekenen van de geluidsoverlast rondom Schiphol. Maar ook: eindelijk volop ruimte voor Schiphol als internationaal knooppunt, ter meerdere eer en glorie van de ‘BV Nederland’.