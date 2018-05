Minister onderzoekt terughalen kalifaatkinderen

Minister Ferd Grapperhaus (CDA, justitie en veiligheid) deed zijn uitspraken gisteravond in het tv-programma 'Pauw'. "De kinderen moeten daar weg. Ze moeten daar niet in een kamp zitten.” Hij onderzoekt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hoe de kinderen op een veilige manier kunnen worden teruggehaald. "Het is een uiterst moeilijke materie", aldus Grapperhaus. "Ik vind het vreselijk verkeerd dat kinderen zich in dit soort gebieden bevinden.”

Kinderombudsman Margrite Kalverboer pleitte in april voor het ophalen van deze naar schatting 175 ‘kalifaatkinderen’, die in voormalig IS-gebied verblijven. Zij zijn meegenomen door hun ouders of daar geboren. Sommigen zitten alleen in de vluchtelingenkampen. Kalverboer noemde de afwachtende houding van het kabinet onacceptabel en in strijd met het Kinderrechtenverdrag.