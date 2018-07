Minister mag vakantievluchten niet verplicht op Lelystad laten vliegen

Of luchthaven Lelystad het drukke Schiphol kan ontlasten door vakantievluchten over te nemen, is maar zeer de vraag. Wettelijke regels die dit moeten bewerkstelligen, gaan nog deze maand ter goedkeuring naar de Europese Commissie. Maar of die akkoord gaat, is onzeker.

Lees verder na de advertentie

Vakantievluchten verplicht overplaatsen van Schiphol naar Lelystad mag in ieder geval niet van de Europese Commissie, zo bleek dinsdagavond uit een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en milieu en uit het Kamerdebat dat erop volgde.

Minister Van Nieuwenhuizen wil de wetgeving voor luchthaven Lelystad anders 'aanvliegen'

Eerder had de minister wel het plan om luchtvaartmaatschappijen te dwingen bepaalde vluchten over te hevelen van Schiphol naar Lelystad. Dat wilde zij doen aan de hand van een zogeheten verkeersverdelingsregel. Die zou worden ingezet als het luchthaven Lelystad niet lukt om luchtvaartmaatschappijen te paaien met lage tarieven en goede voorzieningen - als stok achter de deur dus.

Maar het probleem is dat de Europese Commissie tegenstander is van dwang omdat die kan leiden tot ongelijke behandeling van luchtvaartmaatschappijen. KLM mag bijvoorbeeld niet meer profiteren van een verkeersverdelingsregel dan prijsvechter EasyJet. Anders voldoet de verkeersverdelingsregel namelijk niet aan het Europese mededingingsrecht.

Eigen keuze De minister wil de wetgeving daarom anders 'aanvliegen', zo legde zij dinsdagavond aan de Tweede Kamer uit. Zij gaat de regel zo opstellen dat van dwang geen sprake is. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen zelf kunnen kiezen of ze vakantievluchten verplaatsen naar Lelystad. Volgens de wetgeving die de minister nu naar de Europese Commissie wil sturen, moeten ze dan wel vrije tijdslots achterlaten op Schiphol. Dat wil zeggen dat Lelystad alleen kan groeien via vluchten die verdwijnen op Schiphol. De vrijgekomen tijdslots op Schiphol mogen volgens de nieuwe regels dan weer alleen ingevuld worden met vluchten die Schiphol als internationaal knooppunt kunnen versterken. Oftewel: een vrijgekomen plek mag niet gevuld worden met bijvoorbeeld weer een vlucht naar Barcelona. Hoewel dit nieuwe voorstel voor de verkeersverdelingsregel minder dwingend is dan eerder het plan was, is het afwachten of de Europese Commissie akkoord gaat. En omdat elke lidstaat er even naar moet kijken duurt het wachten op de uitkomst lang: zes maanden. Stel dat de Europese Commissie de regel januari 2019 goedkeurt, dan nog is het de vraag of luchthaven Lelystad wel haar functie als overloopluchthaven kan gaan vervullen. Een echte stok achter de deur is er immers niet. In het uiterste geval blijven alle luchtvaartmaatschappijen gewoon zitten waar ze zitten en is luchthaven Lelystad voor niets uitgebreid.

Lees ook:

Luchthaven Lelystad staat op losse schroeven De omstreden opening van luchthaven Lelystad houdt politici en actievoerders behoorlijk bezig. Drie portretten van betrokkenen.