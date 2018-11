Minister Koolmees schuift de verplichte verzekering voor zzp’ers op de lange baan

Het kabinet geeft een onafhankelijke commissie de opdracht te onderzoeken of het verstandig is om zelfstandigen te verplichten zich te verzekeren tegen langdurige ziekte en handicap, schrijft minister Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat hij voorlopig nog alternatieven ziet voor zo’n verplichte verzekering voor zelfstandigen.

Vakbonden pleiten ervoor dat zelfstandigen zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. En in oktober was AVWN de eerste grote werkgeversorganisatie die zich in deze krant publiekelijk hard maakte voor zo’n verplichtstelling. Voorstanders van die verplichting vallen over het feit dat slechts 19 procent van de bijna 900.000 zzp’ers verzekerd is. Redenen daarvoor: premies die te hoog zijn, verzekeraars die zich het recht voorbehouden niet iedereen te verzekeren en een deel van de zelfstandige ondernemers die de risico’s onderschat.

De minister lijkt de verzekeringsproblematiek van zzp’ers niet heel hard te willen aanpakken. Zzp-organisaties kaarten al jaren aan dat vijftigers en zestigers met een zwaar beroep zich haast niet kunnen verzekeren. Zijn ze wel onder de pannen, dan worden ze meestal op hun zestigste uit de verzekering gegooid. Vanaf die leeftijd zijn ze te weinig lonend voor de verzekeraar, die de kans op het uitkeren van vergoedingen zien groeien.

Waar de ene zzp’er goedkoper uit is bij een collectieve verzekering, moet de ander juist meer betalen, meent de minister

Zwaar beroep Maar Koolmees ziet geen heil in het onder dwang zetten van verzekeraars om vijftigplussers toch te accepteren. Meer soelaas bieden maatregelen die zelfstandigen helpen tot aan de AOW-leeftijd aan het werk te blijven, schrijft hij in zijn brief. Kan de zelfstandige zestiger met een zwaar beroep door ziekte of een ongeval toch niet meer aan het werk, dan wacht nu nog de bijstand of een inkomensgat van een aantal jaren. Dat gat wordt alleen maar groter nu AOW-leeftijd stijgt. De oplossing volgens Koolmees? Verzekeraars die hun klanten wijzen op het bestaan van dit risico. De minister voelt ook niet voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Betalen zowel mensen in loondienst als zelfstandige ondernemers mee aan zo’n verzekering, dan zijn de kosten voor iedereen behapbaar, stipte werkgeversorganisatie AWVN enkele weken geleden aan. Maar, zegt Koolmees nu, dat is niet het geval. Waar de ene zzp’er goedkoper uit is bij een collectieve verzekering, moet de ander juist meer betalen, meent de minister. Koolmees zet liever flink in op ‘het verbeteren en het versterken van het inzicht in het risico’. Met het programma Bevorderen Keuzegedrag dat hij optuigde samen met het Verbond van Verzekeraars, wil de minister zelfstandigen op het hart drukken hoe belangrijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering is. Daarmee is toekomstige verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, gezien het onderzoek van de commissie, overigens niet uitgesloten.

Schijnzelfstandig In een andere brief maakte Koolmees bekend dat het plan voor een minimumtarief voor zzp’ers dat hij eerder presenteerde er hoogstwaarschijnlijk niet komt. Verdient een zelfstandige langer dan drie maanden minder dan 15 euro per uur, dan is hij waarschijnlijk geen echte ondernemer, maar een schijnzelfstandige en moet hij maar in dienst, was de gedachte. Maar het Europese recht maakt zo’n minimumtarief onmogelijk, schrijft Koolmees nu. Hij bekijkt daarom ook ‘alternatieve routes’ om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De vervanger van Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties die de schijnzelfstandigheid in de kiem moest smoren is wederom opgeschort, tot januari 2021.

